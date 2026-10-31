Por primera vez, Silvia Bronchalo se sienta en directo en un plató de televisión. La madre de Daniel Sancho visita '¡De viernes!' para responder a todos las cuestiones que quedaron en el aire tras su 'Scoop' emitido la semana pasada, en el que habló sobre su distanciamiento con su hijo, su batalla legal con Rodolfo Sancho y los audios filtrados de una de las conversaciones que mantuvo con Daniel desde prisión.

"Siento que no me quiere", fue una de las declaraciones más duras que concedió Silvia Bronchalo la semana pasada al hablar sobre su relación con su hijo y desvelar que ha tomado la decisión de distanciarse de él para proteger su salud mental: "Le dije que prefería no hablar con él en un tiempo, hasta que sea capaz de separar la relación que tenga con su padre con la nuestra".

Silvia Bronchalo hace una impactante confesión

En esta nueva entrevista, Silvia Bronchalo ha querido aclarar uno de los episodios más delicados de su relación con Rodolfo Sancho. La madre de Daniel Sancho ha desmentido la versión que el actor ofreció durante el juicio, según la cual Silvia habría intentado quitarse la vida delante de su hijo cuando este era pequeño:

"En aquel momento mi salud mental no era buena y no sabía como salir de ahí porque mi entorno familiar en ese momento no estaba bien y yo económicamente no podía salir de ahí y vivir por mi misma. Él cuenta que Daniel estaba delante, eso no es cierto. A él lo bajaron, porque estaba en el piso tercero. Alguien lo bajó para que me viera y el director médico de SAMUR tuvo que echarles. Eso fue lo que pasó exactamente".