Verónica Hidalgo asegura desconocer que había un kilo de hachís en el congelador de su casa: "No lo vi"

La modelo Verónica Hidalgo se ha visto envuelta en un revuelo mediático tras el hallazgo de un kilogramo de hachís en el congelador de su propia casa , un suceso vinculado a la reciente detención de su pareja.

Durante su entrevista en '¡De viernes!', la ex Miss España rompió su silencio para defender de forma tajante su inocencia, asegurando que no tenía la menor sospecha de que la sustancia estuviera oculta en el congelador de su casa y que desconoce por completo el tiempo que llevaba allí:

"Sé que cuesta creerlo, pero evidentemente yo no tenía ni idea de que eso estaba ahí, no tenía ni idea de eso. No sé si eso llevaba ahí horas, un día o una semana. Si llevaba mucho tiempo a lo mejor estaba muy bien escondido".

En sus declaraciones, la modelo explicó que la situación legal de su pareja, quien se encuentra actualmente en prisión provisional por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo, ha decidido por el momento no darle explicaciones:

"Hemos hablado sobre eso, obviamente le he preguntado, pero no hemos profundizado sobre el tema y me voy a guardar lo que me ha contado, me ha dicho que cuando salga tendremos que hablar bien de esto porque todo tiene una explicación. Cuando él salga ya nos sentaremos los dos a hablar largo y tendido sobre esto".

Verónica aclara la procedencia de los inmuebles de su marido

Otro de los temas a los que Verónica Hidalgo ha tenido que hacer frente es al de las propiedades de su marido. Según las diligencias policiales, el marido de la Miss posee tres pisos en Madrid que habrían sido "pagados a toca teja". Con estas sorprendente palabras explica la modelo la procedencia de las mismas: