Javier Ayarza, marido de la cantante Clara Montes, superviviente del accidente de Urda: "Pensé que perdía al amor de mi vida"

Javier Ayarza, marido de la cantante Clara Montes , ha conectado en directo con 'Vamos a ver' tras el grave accidente ferroviario en el que la cantante resultó herida al viajar en uno de los trenes implicados.

Aunque inicialmente desconocía su estado, Javier recibió una llamada de una pasajera que le confirmó que Clara estaba viva, lo que supuso un inmenso alivio tras horas de angustia.

Gracias también a la ayuda de otro pasajero, Jesús Bustamante, y al personal sanitario, Clara fue trasladada primero a Alcázar de San Juan y después al hospital universitario de Toledo, donde fue ingresada en la UCI por fuertes golpes en la cabeza y la cara.

Agradecimiento para Guardia Civil, sanitarios y Sus Majestades los Reyes

Desde el primer momento de su conexión con 'VAV', Javier ha expresado su agradecimiento a los equipos de rescate, policía, Guardia Civil, sanitarios y a Sus Majestades los Reyes, quienes incluso visitaron a la cantante en planta.

"Es con lo que me quedo, las demás cosas ya las veremos, ahora mismo los familiares estamos en otra, ya nos tocará ese momento y desde luego pediremos responsabilidades y haremos lo que tengamos que hacer, pero ahora mismo no, para nosotros no es ese momento."

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