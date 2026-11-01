María Edite "se cuela" en el camerino de Julio José Iglesias, hermano de su hijo no reconocido: "Le he entregado una carta para Julio"

María Edite Santos ha sorprendido a la audiencia de 'Fiesta' al revelar en directo que ha logrado acceder al camerino de Julio José Iglesias , el hermano de su hijo Javier Santos, presunto hijo biológico de Julio Iglesias.

Aprovechando uno de los conciertos de la gira que el artista realiza por España en homenaje a su padre, la exbailarina consiguió entregarle personalmente una carta dirigida al cantante.

Según relató la propia María Edite en el plató, el encuentro concluyó con una firme promesa por parte de Julio José: "Me ha prometido que se la dará".

Aunque Julio José siempre ha mantenido un perfil bajo frente a las polémicas de su padre, el hecho de recibir a María Edite y aceptar el mensaje sugiere un puente de comunicación inédito.

En declaraciones anteriores, el cantante llegó a admitir que el parecido del presunto hijo de Julio Iglesias con la familia "era evidente".

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