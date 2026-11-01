María Edite "se cuela" en el camerino de Julio José Iglesias, hermano de su hijo no reconocido: "Le he entregado una carta para Julio"

María Edite Santos ha sorprendido a la audiencia de 'Fiesta' al revelar en directo que ha logrado acceder al camerino de Julio José Iglesias, el hermano de su hijo Javier Santos, presunto hijo biológico de Julio Iglesias.
Aprovechando uno de los conciertos de la gira que el artista realiza por España en homenaje a su padre, la exbailarina consiguió entregarle personalmente una carta dirigida al cantante.
Según relató la propia María Edite en el plató, el encuentro concluyó con una firme promesa por parte de Julio José: "Me ha prometido que se la dará".
Aunque Julio José siempre ha mantenido un perfil bajo frente a las polémicas de su padre, el hecho de recibir a María Edite y aceptar el mensaje sugiere un puente de comunicación inédito.
En declaraciones anteriores, el cantante llegó a admitir que el parecido del presunto hijo de Julio Iglesias con la familia "era evidente".
Este insólito acercamiento añade un nuevo capítulo a una batalla judicial y mediática que se extiende por más de tres décadas. María Edite sostiene que, fruto de una breve relación con el intérprete en 1975, nació su hijo Javier Sánchez Santos.
A pesar de que una prueba de ADN demostró en el pasado una coincidencia genética del 99%, la Justicia española no reconoció legalmente este vínculo debido a cuestiones formales.