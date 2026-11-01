La pesadilla de Suso Álvarez a causa de una bacteria alojada en su cuerpo: "Puede que lleve tres años con ella dentro"

El colaborador de 'Fiesta' ha sido diagnosticado con la bacteria Helicobacter Pylori tras arrastrar durante meses problemas digestivos y someterse a varias pruebas médicas, incluyendo una gastroscopia.
Suso contaba hace algunos días en redes sociales que padece una infección en la mucosa gástrica provocada por esta bacteria, lo que le causaba fuertes malestares y vómitos pese a llevar una dieta equilibrada y saludable.
Suso, que le ha explicado a Emma García que llegó incluso a vomitar el agua, cree que puede llevar años infectado. El colaborador ha contado que el tratamiento prescrito contiene nada más y nada menos que un gran cóctel de pastillas: "Me tomo seis antibióticos al día además de dos protectores de estómago".
El doctor Jesús Sánchez Martos ha visitado el plató de 'Fiesta' para explicarle a Suso Álvarez, y también a la audiencia del programa, en qué consiste esta bacteria y cómo podemos prevenirla o hacerle frente si ya estamos afectados.
El doctor cree que Suso, muy probablemente, se ha infectado con la bacteria en uno de sus múltiples viajes de los últimos años: "Me ha contado fuera de plató los viajes que ha hecho, es fácil infectarse de este tipo de bacterias en países en vías de desarrollo. Es importante beber allí agua embotellada sin perder de vista que los hielos de los cubatas también pueden infectarnos".
Belén Esteban, Laura Matamoros, Adara Molinero y otras famosas que han padecido de helicobacter pylori