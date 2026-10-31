Canales Rivera, contra las cuerdas: confirma su ruptura con Regina García y pide a 'Fiesta' no destapar sus infidelidades

Llega a 'Fiesta' una noticia bomba , una información exclusiva de la que nadie dispone y que tiene que ver con José Antonio Canales Rivera. Según ha podido saber el programa presentado por Emma García, el torero ha roto su relación con la empresaria Regina García Pérez , con la que inicio un romance a principios del año 2024. ¿Pero por qué han roto? ¡Tenemos todos los detalles y el motivo de esta separación!

Los motivos de la ruptura de Canales Rivera y Regina

Hace unos días, la pareja debería haber acudido juntos a un evento y el hecho de que se presentara él solo, hizo saltar todas las alarmas. Al parecer, la pareja habría roto su relación hacía ya hace un par de semanas y habría sido ella quien decidió romper su relación con el torero. "El motivo de la ruptura va a destapar una gran polémica", avanzaba Kike Calleja antes de dar los detalles.

"El pasado sábado tenían que haber acudido a la boda de Emilio, uno de los integrantes de los Chicos, y él fue solo y dijo que lo habían dejado", anuncia Kike Calleja. Todo apunta a que habría sido ella quien lo habría dejado y la versión oficial de la ruptura sería "desgaste de la relación", aunque hay rumores que apuntan algo bien distinto: "Me aseguran que pueden salir más cosas".

Rumores de infidelidad y deslealtad entre Canales Rivera y Regina

Ante esta revelación, la sombra de la infidelidad cae sobre esta expareja. Es más, Amor Romeira apunta a que ella habría estado solapando varias relaciones. Pero al información más fuerte viene según el testimonio de una mujer: "Me llega información de algo que ha hecho Canales con otra mujer. Se llama Mónica y se pone en contacto con este programa diciendo que ha tenido conversaciones muy subidas de tono, muy picantes, con Canales Rivera".