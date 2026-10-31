La razón por la que Antonio Tejado no ha acudido a la preboda de su hermano Chema

Antonio Tejado podría convertirse en el gran ausente en la boda de su hermano Chema. ¿El motivo? No acudió a la preboda que tuvo lugar el día antes del gran evento. Pero ¿cuál es el motivo por el cual Antonio Tejado ha declinado la invitación y ha decidido no acudir a este gran día familiar? Cabe señalar que la tía del novio, María del Monte, tampoco ha acudido a esta polémica boda.

Desde Sevilla, 'Fiesta' da todos los detalles de la boda de Chema, hermano de Antonio Tejado. Desde que se anunció, el enlace no ha exento de polémica, pues en esta ceremonia podrían haber coincidido Antonio Tejado y María del Monte, que también es tía del novio. La cuestión es que Tejado no puede estar a menos de 500 metros de distancia de su tía, lo que dificulta que puedan coincidir en un evento así.

Además, tía y sobrino no pueden mantener comunicación alguna y cabe recordar que la fiscalía pide para el treinta años de prisión por su presunta implicación como autor intelectual en el robo que sufrió en su casa la artista hace unos años. El hecho de que no puedan coincidir, no implica que no pudieran acudir en momentos diferentes. El caso es que ninguno de los dos se ha presentado ni a la boda ni a la preboda celebrada la noche anterior.

¿Por qué no ha acudido Antonio Tejado a la preboda de su hermano Chema?

Amor Romeira tiene más información respecto a esta sonada ausencia de Antonio Tejado en la preboda de su hermano: "Sé una de las razones por las que Antonio Tejado no se presentó en la preboda. Hubo cámaras que ya le habían encontrado por Sevilla dos días antes y él ya se alertó de que iba a haber prensa y entonces no quería que le pillaran en imágenes festivas (como ya ocurrió hace unos meses)".

Al parecer, Tejado le habría comunicado a su hermano esta razón por la cual se ausentaría de su preboda. Esto ha provocado cierto debate en el plató de 'Fiesta', pues hay quien no entiende que se preocupe de su imagen. "Está protegiendo su imagen que está pendiente de ser juzgada para que no le vena de 'jiji jaja' y es una estrategia muy bien hilada para defender después de manera judicial", añade Amor.

De esta manera, Amor Romeira quiere señalar que Antonio Tejado quiere evitar dar una imagen festiva cuando está defendiendo que está viviendo un calvario por todo lo que está viviendo tratando de defender su inocencia. Por otro lado, localizamos a Antonio Tejado, pero decide no responder a ninguna de las preguntas planteadas por nuestra reportera.