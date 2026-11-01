La bronca de Raquel Bollo con su novio Mariano que habría puesto fin a su boda: "Él se ha ido de casa"

Hace unos meses, Raquel Bollo anunció su compromiso con Mariano Jorge Gutiérrez tras año años de relación . La vida le sonreía a la diseñadora y colaboradora de televisión, pues se mostraba feliz y enamorada cada vez que hablaba de su futuro junto al empresario sevillano. Pero 'Fiesta' tiene una mala noticia y es sobre la ruptura sentimental de la pareja. ¡Tenemos todos los detalles de lo que ha sucedido!

Mariano se habría ido de casa tras una discusión con Raquel Bollo

Noticia inesperada en la redacción de 'Fiesta'. Los colaboradores, y compañeros de Raquel Bollo, están alucinando: "La información que llega al programa es que ha tenido un conflicto con su pareja. Ha habido una discusión fuerte y que él, incluso, habría decidido irse de casa en estos momentos", señalan. Se desconoce si, a día de hoy, la relación sigue adelante. Es más... ¿qué ocurre con su anunciada boda?

¿Pero cómo ha trascendido esta discusión?, se pregunta la presentadora de 'Fiesta', Emma García. "Ha trascendido porque ha sido un punto y aparte en la relación. Ha habido una consecuencia y existe la posibilidad de que ya no estén juntos porque nos dicen que Mariano podría haber abandonado la casa tras esta discusión", aclaran los colaboradores que tienen toda la información.