Los colaboradores de 'VAV' reaccionan a las palabras de Omar Sánchez sobre Anabel Pantoja: "Suena a despechado"

Los colaboradores de 'Vamos a ver' han reaccionado con opiniones divididas ante las recientes declaraciones de Omar Sánchez en 'Supervivientes' sobre la que fuera su pareja, Anabel Pantoja.

El canario desató la polémica al asegurar con firmeza que, independientemente de la relación actual de la colaboradora, él ha sido el hombre que más la ha querido y respetado. Sus declaraciones han dado lugar a un sinfín de opiniones dispares.

Por un lado, Adriana Dorronsoro ha roto una lanza a favor de Omar Sánchez defendiendo su derecho a expresarse y a hablar de su propia vida sin ser cuestionado constantemente.

La periodista señaló que no es justo que Anabel le eche en cara que su relevancia pública se deba únicamente a ella, recordando que él ya se ha consolidado como un personaje con entidad propia en los medios:

"Yo a Anabel la quiero mucho, pero no puedes estar toda la vida diciéndole a Omar que está aquí por ella porque él ya lleva muchos años con nosotros, es un personaje en sí".

"Por esa regla de tres, Anabel está aquí por la Pantoja"

Por su parte, Marisa Martín Blázquez lanzaba un dardo directo al recordar que, bajo esa misma regla de tres, la propia Anabel Pantoja debe su fama inicial al hecho de ser la sobrina de la tonadillera Isabel Pantoja.

Por otro lado, Cristóbal Soria se mostró mucho más crítico con la actitud de Sánchez. El colaborador fue contundente en su réplica al afirmar que el discurso del exsuperviviente carece de una intención puramente sincera y que, en realidad, "suena a despechado".

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