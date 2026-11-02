Salvador, el Guardia Civil que rescató a una joven del primer vagón del Iryo: "Sus ojos se me han quedado grabados para toda la vida"

EL TIEMPO JUSTO 02 noviembre 2026

Salvador Correa ha conectado en directo con 'El tiempo justo' para relatar en primera persona cómo fue la agónica hora que pasó junto a Almudena, la joven sevillana a la que él y su compañero lograron rescatar con vida

El silencio, la oscuridad y una densa nube de polvo fue lo primero que el guardia civil Salvador Correa y su compañero encontraron al adentrarse en el primer vagón del tren Iryo instantes después de producirse el choque de trenes de Urda.

Tras el brutal impacto, nada permanecía en su sitio y el escenario era desolador. Con urgencia y desesperación, ambos agentes comenzaron a inspeccionar el entorno buscando alguna señal de movimiento o personas con vida entre el amasijo de hierros. Más de una hora de la mano de Almudena La situación cambió por completo cuando los gritos de Almudena rompieron el silencio. Guiados por su voz, los guardias civiles comenzaron a retirar escombros a contrarreloj en medio de un entorno hostil lleno de filos cortantes que les provocaron numerosas heridas. Tras lograr abrirse paso, consiguieron alcanzar su mano. A pesar del shock, Almudena se encontraba completamente despierta y lúcida, movida únicamente por el deseo imperioso de salir de allí: "Ella solo pensaba en salir de allí, nada más". Para mantenerla aferrada a la vida y la realidad, Salvador y su compañero comenzaron a entablar una conversación con ella, haciéndole preguntas banales sobre, entre otras cosas, sus gustos musicales mientras continuaban con las complejas tareas de liberación.