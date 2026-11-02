Alberto Núñez Feijóo plantea un "plan de choque" en 'El programa de Ana Rosa': su lista de medidas urgentes para España

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, visita el plató de 'El programa de Ana Rosa' en un momento de máxima tensión política y social en España.
A menos de un mes para la celebración de las elecciones generales del 29N, el líder de la oposición comparece en la que promete ser una entrevista marcada inevitablemente por la conmoción nacional tras la catástrofe ferroviaria de Urda (Toledo) que costó la vida a 69 personas.
Feijóo aprovecha su visita a 'El programa de Ana Rosa' para mostrarse, una vez más, muy duro con el Gobierno de Pedro Sánchez además de exigir responsabilidades políticas inmediatas por los fallos de seguridad en la alta velocidad:
"Estamos en una situación crítica por la pérdida de confianza en nuestro sistema ferroviario, pero también en nuestro sistema eléctrico o en la protección de nuestras fronteras. El Gobierno ha abandonado el principio de calidad básica, el Gobierno no ha atendido las protestas y reclamaciones del sector y por eso estamos como estamos".
El líder del Partido Popular ha adoptado una postura de extrema firmeza contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, calificando la situación de "crítica" y responsabilizando directamente al Ejecutivo de no haber invertido lo suficiente en la red ferroviaria española:
"Nunca un Gobierno central ha tenido tanto dinero como este, no solo porque ha subido impuestos, si no porque es el Gobierno que más deuda pública ha adquirido. Debemos preguntarnos dónde está ese dinero".
Además, Feijóo ha puesto en duda una vez más la preparación del ministro Óscar Puente, señalando la necesidad de "colocar profesionales" al frente de las carteras:
"¿Qué preparación para el puesto tiene el señor Óscar Puente? Si yo llego al poder buscaré para el ministerio un señor honesto y con experiencia".
El líder de la oposición ha dejado claro que, bajo su criterio, la conservación y seguridad de las infraestructuras españolas deben anteponerse firmemente a la inauguración de nuevas líneas, lanzando además una advertencia electoral clara: "Si no dimiten ellos, les dimitiremos en las urnas".
Feijóo aprovechaba su entrevista con Ana Rosa Quinta para analizar otras preocupaciones estructurales de los españoles, como son la pérdida de poder adquisitivo por la inflación, la elevada presión fiscal sobre las clases medias o la crisis migratoria de Ceuta, presentándose como el gestor capaz de devolver la estabilidad económica y social al país.
El líder popular ha planteado en 'El programa de Ana Rosa' los asuntos urgentes que, en su opinión, es necesario atajar para solucionar la situación actual del país: "La primera es nombrar un Gobierno decente y competente".