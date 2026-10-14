Horizonte 14 octubre 2026

El general celebra el recibimiento de los ceutíes a Felipe VI y Letizia, pero cuestiona algunos detalles de la visita y reclama que conozcan sobre el terreno las zonas que más le preocupan.

La visita de los reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta ha provocado un intenso debate en 'Horizonte'. Más de dos meses después del episodio de entradas masivas al que se refieren los colaboradores, el programa ha analizado el recibimiento de los ciudadanos y los detalles de una agenda que el general Rafael Dávila ha considerado insuficiente en algunos aspectos. El militar ha combinado la emoción por las imágenes de los ceutíes con una crítica muy concreta: ha echado en falta que los monarcas se acercaran a la frontera y a otras zonas de la ciudad. "He echado mucho de menos un paseo por la frontera", ha señalado durante su intervención. "Era Ceuta que clamaba a España, necesita a España" Antes de exponer sus reparos, Dávila ha destacado el protagonismo de los ciudadanos en la jornada. Para explicar el significado que atribuye a la visita, ha recordado una anécdota sobre Claudio Sánchez Albornoz y un viaje de los reyes a Argentina: ante el anuncio de su llegada, este habría respondido que no venían los reyes, sino España.

Con esa idea, el general ha mostrado un papel con el mensaje "España, España que viene a Ceuta" y ha reconocido cómo había vivido el recibimiento: "Yo he estado todo el rato, desde que han llegado los reyes, emocionado". A su juicio, las imágenes reflejaban una petición de apoyo que iba más allá del entusiasmo por ver a los monarcas. "Era Ceuta que clamaba a España, necesita a España", ha afirmado, antes de subrayar que quienes habían dado ejemplo eran los propios ceutíes. Los reparos de Dávila al protocolo y al recorrido Esa valoración positiva no ha impedido que el general cuestionara el desarrollo de la visita. Desde su perspectiva militar, ha echado en falta los honores que, según ha explicado, corresponden cuando el rey se desplaza a una ciudad española con guarnición. Dávila ha mencionado una compañía, la bandera, la banda de música, la escuadra de gastadores y las 21 salvas de cañón. También ha asegurado que la Armada había propuesto la presencia de una fragata y que el Gobierno no lo habría permitido. Además, ha señalado que tanto él como algunos conocidos de Ceuta habían echado de menos el himno nacional al bajar el rey del vehículo. Pese a esos reparos, ha matizado que después "todo se ha desarrollado de una manera espléndida". Su principal crítica, sin embargo, ha estado relacionada con el recorrido: "El rey debería de haber ido al Tarjal y ver qué es lo que pasa allí", ha defendido, en referencia al Tarajal. También ha lamentado que la agenda no incluyera el barrio del Príncipe y otras zonas que considera necesarias para comprender la situación.

El general Dávila pone algunas pegas sobre la visita de los reyes a Ceuta.