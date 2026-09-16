Horizonte 16 septiembre 2026

Iker Jiménez ha interrumpido su conexión al ver en directo cómo un grupo de inmigrantes comenzaba a lanzar piedras al reportero y entrevistada de 'Horizonte'

Una conexión en directo de ‘Horizonte’ con el reportero Antonio Gómez y una vecina de Ceuta ha reflejado los momentos de máxima tensión que se están viviendo allí. La emisión de la entrevista a Verónica Pareja, residente de la zona, y su relato de los constantes episodios de asaltos e incursiones que está viviendo en su misma casa ha terminado abruptamente cuando unos individuos han comenzado a lanzarles piedras para que se fueran de la zona.

La grabación ha tenido que suspenderse y el propio Iker Jiménez les ha pedido que se alejaran de la zona y se pusieran a salvo. “Con bárbaros no se puede trabajar”, recalcaba para poner fin a esta intervención que pretendía explicar la situación que vive una vecina ceutí con las intrusiones que está sufriendo en su misma propiedad. Antes de percatarse que les estaban arrojando piedras, la entrevistada ha explicado el clima de incertidumbre y temor en el que viven los residentes de la zona. “En casa hemos recibido estos días bastantes asaltos”, ha señalado, viendo como en el mismo patio de su casa la policía ha hecho detenciones a los que se han colado. Interrupción en pleno directo “En otra, también entraron y nos hemos tenido que defender echándoles agua con mangueras y ellos en respuesta lo que han hecho es tirarnos piedras. Una batalla campal hasta que llegaba la policía y los echaba”, ha contado antes de ser interrumpida en mitad de su declaración.

El reportero Antonio Gómez y la vecina ceutí señalan que les están lanzando piedras desde el otro lado

En cuestión de segundos, el ambiente se ha vuelto caótico y ha obligado al reportero Antonio Gómez y a la entrevistada a buscar refugio. “Lo que faltaba que dos ceutíes no puedan hablar con la televisión porque les tiran piedras. Poneros a salvo. No queremos tener minutos televisivos con pedradas. Iros de allí y llamad a la policía”, ha dejado claro el presentador Iker Jiménez al ser testigo en directo de lo sucedido. Reacción desde el plató Indignado por la situación, Iker Jiménez ha agradecido la conexión, el testimonio de Verónica y ha pedido al equipo que priorizara su seguridad y avisara de inmediato a las fuerzas del orden. Este ha lamentado que no se pueda hacer una labor informativa, ni expresarse libremente en televisión sin correr riesgos y agresiones. Una inseguridad de la que esta vecina de Ceuta ha hablado a raíz de lo que ella misma está viviendo y que pone de manifiesto la tensión social que se respira en el territorio ceutí donde una de las quejas es la falta de efectivos policiales. “Tienen muchas reyertas y no pueden venir porque no tienen suficientes efectivos”, son las explicaciones que a ella le han dado cuando se ha tenido que enfrentar directamente con el problema.

Iker Jiménez y Carmen Porter despiden a la vecina ceutí entrevistada tras sufrir una agresión en directo