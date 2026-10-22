Joaquín Prat reconoce que una vez le "zurró la policía"

Nada más terminar la conversación con Aitor Neira, candidato a la alcaldía de A Coruña por Podemos, y con Ana Alarcón, portavoz de SUP, en la que ambos han defendido su postura de cara a los disturbios y cargas policiales en A Coruña tras un mitin de Abascal, Joaquín Prat, presentador de 'El tiempo justo' , ha confesado que una vez le "zurró la policía".

"A mí una vez me zurró la policía. Hubo una intervención y me llevé dos porrazos", ha reconocido durante el directo del programa de este jueves 22 de octubre.

Cuando le han preguntado si se llevó los porrazos por "estar donde no debía", Joaquín Prat ha sonreído y ha tomado el silencio por respuesta.

La manifestación contra Abascal derivó en una espiral de violencia por toda A Coruña

Poco después de que A Coruña se convirtiese en el centro de los disturbios, Santiago Abascal entraba en directo en 'Horizonte' para acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de "permitir y promover una estrategia de violencia contra Vox" tras los incidentes registrados en Avilés y A Coruña, denunciando una supuesta campaña organizada y advirtiendo de que estas protestas podrían extenderse por toda España.

En cuanto a los incidentes ocurridos en Avilés, Santiago Abascal ha señalado la responsabilidad que atribuye al Ejecutivo por lo sucedido durante los actos de Vox: "Yo estoy bien. Lamento que algunos asistentes no estén bien, en unos actos claramente organizados y permitidos por el Gobierno".

Abascal también ha señalado a los grupos que, según dice, participan en las protestas contra Vox y se ha mostrado tajante: "Son grupos denominados antifascistas combinados con grupos magrebíes. Esas protestas unen a esas personas. Me atrevo a llamarles las milicias de Pedro Sánchez, como también lo son a los que han entrado ilegalmente en Ceuta. Estamos ante algo muy preocupante en Europa".

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