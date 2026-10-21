Decenas de personas sangrando y una menor a punto de perder un ojo, en la manifestación antifascista de A Coruña contra Santiago Abascal

“Ayer estaba aquí en una manifestación antifascistas con miles de personas protestando por un tipo fascista que quiere acabar con nuestras pensiones , que quiere entrar en el gobierno con una motosierra o en la televisión nacional con una bomba y fue la policía la que carga de forma violenta contra los manifestantes , éramos miles, había menores, familias …”, ha asegurado el candidato de Podemos a la hora de explicar que ellos no fueron el detonante de las cargas.

Aitor Neira, portavoz de Podemos en A Coruña y uno de los políticos que se encontraba en primera línea de la protesta antifascista contra Santiago Abascal , que terminó con fuertes cargas policiales, ha explicado cuál fue el detonante que hizo saltar la protesta pacifica por los aires y ha hablado de decenas de menores que tuvieron que salir de la Plaza de María Pita en ambulancia, en 'En boca de todos' .

José María Fernández, reportero de ‘En boca de todos’, le ha explicado que él estaba allí y que los policías advirtieron a una de las partes de la manifestación, pero que no les hicieron caso y estaban intentando romper el cordón de seguridad. Algo que él ha justificado con un: “Yo lo que estaba viendo era a un grupo de fascistas insultándonos desde allí. El cordón policial estaba en nuestra zona y no en la otra, ¿Por qué siempre se ponen contra los antifascistas? Siempre los cordones policiales están del mismo lado, de la gente que lucha por los derechos de la mayoría…”.

Nacho Abad ha querido saber qué hubiera pasado si no hubiera estado allí la policía, pero el político ha tenido claro que no hubiera pasado nada: “No hubiera pasado nada, seguiríamos manifestándonos de forma pacifica contra una persona que promulga quitarnos los derechos a la mayoría…”. Además, ha insistido en que en la manifestación había policías infiltrados que agitan la protesta: “No sería la primera vez que hay policías nacionales infiltrados en manifestaciones”.

"Una niña casi pierde un ojo y está en el hospital"

Condena la violencia, pero ha querido que quedara claro que puede haber 12 policías heridos, pero que había niños heridos por manifestarse de forma pacífica: “Había cabezas abiertas por parte de la policía, una niña que casi pierde el ojo… Decenas de personas sangrando que se iban en ambulancia…”.

El presentador ha realizado una hipérbole sobre la situación y Neira le ha dejado claro que: “Robos no hubo ninguno” y que él apoyaría a la policía sí: “Estaría a favor de que la policía fuera una policía democrática y que nos meta en policías sociales… Una policía que no de palizas y asesine a gente inmigrante”.

Para él: “Violentos son los que quieren quitarnos de España, son los que quieren que los inmigrantes no tengan derechos, que las personas LGTBI no tengan derechos en esta sociedad… Para mi esos son los violentos, no los miles que estábamos ayer aquí diciendo que somos una ciudad antifascista, antirracista, no somos los violentos que estábamos aquí…”.

El portavoz de Podemos ha entrado en debate, con mucha tranquilidad y educación, con Antonio Naranjo y Cristina Cifuentes que le han mostrado sus posturas radicalmente opuestas a la suya.

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