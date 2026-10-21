En boca de todos 21 octubre 2026

Los ultras del Deportivo de la A Coruña, Riazor Blues, detrás de las agresiones hacía la policía en la manifestación antifascista

La Policía Nacional carga contra los manifestantes antifascistas concentrados en A Coruña que intentaban acercarse al mitin de Santiago Abascal, líder de VOX. La tensión ha ido escalando y cuando les han impedido acercarse a los representantes de la formación verde, los policías han tenido que comenzar a cargar ante una lluvia de huevos y piedras, que hemos vivido en directo en 'En boca de todos'. Varias organizaciones antifascistas y de estudiantes gallegos se han concentrado en A Coruña para mostrar su indignación ante la política y la visita de Santiago Abascal a la ciudad. Una manifestación que ha comenzado de forma pacífica, pero con la presencia de 12 furgones de Policía Nacional y 60 agentes.

Tras la llegada del líder de VOX, los agentes de la Policía Nacional han intentado que los estudiantes, en su mayoría menores de edad, se acercaran a los 300 o 400 ciudadanos que se han acudido a recibir a Abascal y ha comenzado la tensión. Algunos manifestantes han comenzado a lanzar huevos de codorniz contra la policía y, por tanto, contra los medios de comunicación que estaban detrás de ellos.

Las advertencias de los agentes no han servido para impedir que los manifestantes intentaran seguir en su objetivo y los agentes han comenzado a dar porrazos a los que estaban, en esta ocasión a cara descubierto, en las primeras líneas de la manifestación. Unas cargas que han ido en aumento y en violencia. Al grito de: “Vergüenza me daría ser policía”, los manifestantes se han ido poniendo más nerviosos y han comenzado a lanzar objetos contra los agentes. Una piedra alcanza al cámara de ‘En boca de todos’: “Le ha dado un pie, no puede casi andar” La situación se ha ido de las manos y José María Fernández, reportero de ‘En boca de todos’ nos ha ido informado de la violencia de la situación: “Es horrible ver las caras de odio”. Además, ha narrado en directo como una piedra le ha impactado de lleno al cámara de ‘En boca de todos’ en un pie.

Víctor Sánchez del Real ex VOX compara a los antifascistas gallegos con el Ku Klux Klan: “Venían de la izquierda, eran demócratas” Ante esta terrible situación que estaban viendo en directo en A Coruña, Víctor Sánchez del Real exmiembro de VOX ha conectado con Nacho Abad y ha llegado a comparar la actuación de los estudiantes gallegos con el temido Ku Klux Klan en Estados Unidos: “Venían de la izquierda, eran demócratas”. Ha analizado la situación de polarización que vive el país y ha pedido al presentador que no diera voz al dueño del local, cuya terraza había sido vandalizada: “Si le das voz a la víctima, ya no va a estar tranquilo porque pueden volver por la tarde a su local”.

Alejandra, politóloga: “El mayor peligro de este país es que existen fascistas y la policía les protege” “Decía Malcolm X que si no estas prevenido con los medios de comunicación, te hará amar al opresor y odiar al oprimido… Lo que acabáis de hacer para blanquear a la policía, es impagable y encima, lo hacéis gratis”, así de contundente ha comenzado a argumentar su crítica ante las cargas policiales, Alejandra, una joven politóloga manifestante de Sol.