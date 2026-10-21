Joaquín Prat reacciona a la irónica lona en Ferraz para recibir a Milei: "Es fantasía. Me parece un gran acierto del PSOE"

Joaquín Prat , presentador de 'El tiempo justo' , ha reaccionado en directo a la lona desplegada por el PSOE en Ferraz para recibir al presidente argentino en la que pone: "Hola, Milei . Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España". Además, añade el lema "El país que más crece de Europa" y la etiqueta #ZurdosYOrgullosos.

Joaquín Prat: "Para que el cartel salga en los medios, es un grandísimo acierto. Aquí han estado finos"

Durante el programa de este miércoles 21 de octubre, Joaquín Prat ha reaccionado en directo a esta polémica lona colocada por el PSOE en Ferraz: "Es una fantasía. Este cartel me parece un gran acierto por parte del PSOE. Para que el cartel salga en los medios, es un grandísimo acierto. Aquí han estado finos", ha admitido el presentador.

Paralelamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respaldó la campaña publicando un vídeo en sus redes sociales en el que reivindica con orgullo la palabra "zurdo", asociándola a medidas de su gestión como la subida de las pensiones o del salario mínimo. La iniciativa coincide con la participación de Milei en un foro económico de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), donde se han convocado protestas estudiantiles en su contra.

TODAS LAS NOTICIAS