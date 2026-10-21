Aldama responde tras el informe de la UCO cuestionando el tiroteo al coche de Aldama: "No dicen que mienta"

La UCO ha cuestionado la veracidad del supuesto tiroteo contra el vehículo utilizado por el empresario Víctor de Aldama . En oficio remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, se recoge que el empresario comunicó a su entorno y a la aseguradora que los daños en la ventanilla de su Audi podían deberse a un intento de robo. ' El Programa de Ana Rosa' ha emitido en directo la respuesta del empresario.

El empresario informó a su aseguradora de que le habían "intentado robar" en su coche pero que no habían conseguido romper el cristal. También explicó que lo había intentado romper con "un punzón" y que no había puesto denuncia al considerarlo "absurdo".

La UCO concluye que, en relación con los daños sufridos por el vehículo y el análisis de las conversaciones mantenidas por Aldama con distintas personas de su entorno, se desprende que los intervinientes consideraron que dichos daños podrían haber sido ocasionados mediante un objeto punzante.

Tras este informe, Víctor de Aldama ha respondido de manera contundente y bastante indignado con el ministro Óscar Puente: "Han ido a lo que creen que más daño pueden hacer. Obviamente, eso no habla de mi coche ni de los supuestos disparos. En el informe de la UCO, en ningún momento hay ninguna palabra en la que digan que yo miento. Es una interpretación de unas llamadas el día que yo me encuentro los impactos en las ventanillas no pongo una denuncia porque, igual que no pido protección ya que todo lo maneja el señor Marlaska, no me fio de vosotros".

Víctor de Aldama: "Lo que tiene que hacer es colaborar y decir la verdad sobre todo lo que ha pasado"

Aldama continua: "Si digo que son tres impactos de bala de pequeño calibre, no me van a cambiar el cristal. Dicho al señor Ábalos, que no sé qué hace escribiendo desde la cárcel, lo que tiene que hacer es colaborar y decir la verdad sobre todo lo que ha pasado".

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