Santiago Abascal: "El Gobierno quiere que en torno a VOX se hable de violencia"

La visita del candidato de Vox a la presidencia del Gobierno a A Coruña este miércoles comenzó con protestas, disturbios y cargas policiales en María Pita y finalizó con una manifestación no comunicada a la Delegación del Gobierno que derivó en una espiral de violencia que se extendió durante la noche por toda la ciudad. Solamente unas horas después, Santiago Abascal ha entrado en directo en 'El Programa de Ana Rosa' para hablar, entre otros temas, de qué le parece la tensión que se vive en nuestro país.

"Desgraciadamente estamos acostumbrados a que ocurran estas cosas porque llevan sucediendo desde hace mucho tiempo en actos de VOX. Dar las gracias a la policía por su trabajo, pero un reproche total al presidente del Gobierno, al delegado del Gobierno y al ministro de Interior porque están permitiendo que esto ocurra. Quiere que en torno a VOX se hable de violencia, algo que nosotros no practicamos ni promovemos, solamente padecemos", ha arrancado Santiago Abascal.

Santiago Abascal, líder de VOX: "No me confundí cuando advertí que iba a ser una campaña de violencia y sucia"

Una vez más, el líder de VOX se ha mostrado preocupado por lo que está sucediendo en nuestro país: "No me confundí cuando advertí que iba a ser una campaña de violencia y sucia".

Sobre el rechazo del Tribunal Constitucional al recurso sobre la 'ley de nietos', Abascal ha dicho: "Los tribunales tendrán que actuar sobre los que no quieren cumplir las sentencias de los tribunales y las sentencias de los jueces. Sánchez ya dijo que iba a seguir en el poder de la manera que sea y parece que esta manera de gobernar cuatro años más son muy peligrosas".

Santiago Abascal ha preferido no pronunciarse sobre cómo lleva su partido las negociaciones con el Partido Popular para el Senado: "No queremos dar el espectáculo de la extrema izquierda en esos procesos de negociación en los que se han matado entre ellos. Solo puedo decir que haremos lo que esté en nuestra mano. Seguimos hablando y esperamos poder dar la noticia".

Respecto a las encuestas de cara a las próximas elecciones generales, que dan como claro ganador al bloque de derecha, Abascal ha respondido: "No hay que confiarse con las encuesta porque tenemos a un presidente del Gobierno dipuesto a cometer cualquier tipo de trampa. Una de ellas era la de los nietos y no sabemos qué conejo se va a sacar de la chistera. Creo que su desesperación le va a llevar a hacer cosas muy peligrosas para los españoles".