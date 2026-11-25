La familia es un pilar fundamental para Raquel Bollo, actual concursante de 'GH VIP 9' y lo ha demostrado en numerosas ocasiones, para ella, sus hijos son lo primero y poco le importa tener que enfrentarse con quien sea por defenderlos. Esto quedó claro durante el paso de ambos por 'Supervivientes 2023', donde el papel de ambos fue más que criticado por los colaboradores televisivos, pero su madre no dudó en mostrarse siempre de su lado.
Las disputas que ha tenido por sus hijos son solo uno de los muchos ejemplos de las veces en las que Raquel ha priorizado a su familia, que no deja de crecer gracias a sus nietos, los hijos de Alma Bollo. También estuvo a punto de ampliarse gracias a la boda que anunció en 2015: tras ocho años de relación con Mariano Jorge, él le pidió matrimonio y ella dijo que sí.
El enlace no se ha celebrado y hace poco surgieron rumores de que su relación atravesaba una fuerte crisis. Así ha sido la relación entre ellos.
La primera vez que Raquel Bollo compartió en redes sociales una fotografía junto a su pareja fue en el verano de 2017. De esta manera se confirmaba que entre ellos existía una relación, aunque no fue hasta dos años más tarde que la colaboradora de televisión dejaba más que claro lo enamorada que estaba de Mariano Jorge. Era un 'secreto' a voces.
La discreción ha sido una de las máximas de la pareja, que ha llevado su relación buscando permanecer en un discreto segundo plano, aunque no siempre ha sido posible. Ambos parecían tener muy claro que su relación era para toda la vida y, poco después de comenzar a salir, se mudaron juntos. La pareja no alardeaba de su amor, pero tampoco se ocultaba y por eso no tardaron demasiado en ser captados por las cámaras.
Esto les convirtió en protagonistas de varias polémicas, algunas de ellas económicas y otras sentimentales. Tras conocerse la relación de Bollo con el empresario, se le adjudicó la propiedad de un cortijo en Sevilla, al que se dijo que Raquel se había mudado, con el tiempo se supo que no era el propietario y que la pareja vivía en una urbanización de lujo en Sevilla. Esto también trajo cierta polémica, porque en 2022 se publicó que tendrían una deuda con el casero, al que debían dinero.
Superadas las cuestiones económicas, su relación también se ha enfrentado a algunas crisis sentimentales. A pesar de que ambos apostaron por su relación, en el año 2021 se confirmó que habían atravesado una fuerte crisis que les había llevado a pasar varios días separados. Pudieron superarla, pero las alarmas volvían a saltar en 2023, de nuevo señalando un posible conflicto entre ellos.
El motivo habría sido la tensión que rodeaba a la familia durante 'Supervivientes' y cómo la presión mediática estaba afectando a la relación entre la pareja. Esta crisis no se confirmó y, si llegó a ser real, se superó porque en el año 2025 Raquel Bollo aprovechaba sus redes sociales para dar la mejor de las noticias, Mariano Jorge le había pedido matrimonio y ella había dicho 'sí, quiero'.
"En mi 50 cumpleaños… me pidió matrimonio", comenzaba una más que ilusionada Raquel Bollo, compartiendo una serie de fotografías del momento y donde podía verse el anillo de compromiso. "Aún me cuesta creerlo. Después de 8 años juntos, de momentos preciosos, de otros no tan fáciles, de aprender, de crecer y de amar sin condiciones… llegó este instante tan esperado. Un 'sí' que no tuve que pensar, porque cuando la vida te pone frente al amor verdadero, el alma lo sabe".
"Siempre soñé con casarme, con tener mi familia. Y hoy puedo decir que mi familia la tengo desde hace tiempo, que solo faltaba este paso, este símbolo, este abrazo lleno de historia y de amor", continuaba explicando, dejando claro que sus sueños y sus planes de vida se estaban haciendo realidad. "Ha sido un camino intenso, profundo, lleno de historia y de vida y me emociona poder compartir también este capítulo tan feliz con todos los que habéis estado ahí, acompañándome en cada etapa, en cada cambio, en cada parte de mi vida, en lo bueno y en lo malo".
"Hoy solo puedo decir que no puedo ser más feliz", finalizaba. "Porque el amor, cuando es verdadero… siempre encuentra su momento, y el nuestro… llegó". Lo que no ha llegado todavía ha sido la boda y, de ser ciertos los rumores de crisis que de nuevo sonaron en el mes de noviembre, podría estar más lejos que nunca. En Fiesta llegaron a apuntar a que Mariano Jorge se habría marchado del domicilio familiar, pero de momento no hay constancia de si eso sucedió o si la pareja ha podido superar este nuevo bache.