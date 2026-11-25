GH VIP 9 25 noviembre 2026

Desde hace años, Raquel Bollo, 'GH VIP 9', comparte su vida con el empresario sevillano Mariano Jorge Gutiérrez, con quien anunció en 2025 que planeaba casarse

La familia es un pilar fundamental para Raquel Bollo, actual concursante de 'GH VIP 9' y lo ha demostrado en numerosas ocasiones, para ella, sus hijos son lo primero y poco le importa tener que enfrentarse con quien sea por defenderlos. Esto quedó claro durante el paso de ambos por 'Supervivientes 2023', donde el papel de ambos fue más que criticado por los colaboradores televisivos, pero su madre no dudó en mostrarse siempre de su lado. Las disputas que ha tenido por sus hijos son solo uno de los muchos ejemplos de las veces en las que Raquel ha priorizado a su familia, que no deja de crecer gracias a sus nietos, los hijos de Alma Bollo. También estuvo a punto de ampliarse gracias a la boda que anunció en 2015: tras ocho años de relación con Mariano Jorge, él le pidió matrimonio y ella dijo que sí. El enlace no se ha celebrado y hace poco surgieron rumores de que su relación atravesaba una fuerte crisis. Así ha sido la relación entre ellos. La historia de amor de Raquel Bollo con Mariano Jorge La primera vez que Raquel Bollo compartió en redes sociales una fotografía junto a su pareja fue en el verano de 2017. De esta manera se confirmaba que entre ellos existía una relación, aunque no fue hasta dos años más tarde que la colaboradora de televisión dejaba más que claro lo enamorada que estaba de Mariano Jorge. Era un 'secreto' a voces.

La discreción ha sido una de las máximas de la pareja, que ha llevado su relación buscando permanecer en un discreto segundo plano, aunque no siempre ha sido posible. Ambos parecían tener muy claro que su relación era para toda la vida y, poco después de comenzar a salir, se mudaron juntos. La pareja no alardeaba de su amor, pero tampoco se ocultaba y por eso no tardaron demasiado en ser captados por las cámaras. Esto les convirtió en protagonistas de varias polémicas, algunas de ellas económicas y otras sentimentales. Tras conocerse la relación de Bollo con el empresario, se le adjudicó la propiedad de un cortijo en Sevilla, al que se dijo que Raquel se había mudado, con el tiempo se supo que no era el propietario y que la pareja vivía en una urbanización de lujo en Sevilla. Esto también trajo cierta polémica, porque en 2022 se publicó que tendrían una deuda con el casero, al que debían dinero. Superadas las cuestiones económicas, su relación también se ha enfrentado a algunas crisis sentimentales. A pesar de que ambos apostaron por su relación, en el año 2021 se confirmó que habían atravesado una fuerte crisis que les había llevado a pasar varios días separados. Pudieron superarla, pero las alarmas volvían a saltar en 2023, de nuevo señalando un posible conflicto entre ellos. El motivo habría sido la tensión que rodeaba a la familia durante 'Supervivientes' y cómo la presión mediática estaba afectando a la relación entre la pareja. Esta crisis no se confirmó y, si llegó a ser real, se superó porque en el año 2025 Raquel Bollo aprovechaba sus redes sociales para dar la mejor de las noticias, Mariano Jorge le había pedido matrimonio y ella había dicho 'sí, quiero'.