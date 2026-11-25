GH VIP 9 25 noviembre 2026

En 'Gran Hermano' hay tiempo para todo, para pensar y para discutir, también hay tiempo para el amor. Al menos así fue para Adara y Gianmarco, en 'GH VIP 7'

Hay historias de amor que marcan a la audiencia y la de Adara Molinero y Gianmarco Onestini, concursante actual de 'GH VIP 9' es una de ellas. Comenzaron su romance en 'GH VIP 7' y lo hicieron en unas circunstancias que no eran las más adecuadas para ellos, pero que fueron ideales para que la audiencia no se perdiera detalle. Su relación tuvo de todo, amor, pasión, dudas, decepciones y un triángulo amoroso con Hugo Sierra que polarizó las opiniones. Esas dudas que tuvieron durante el concurso quedaron despejadas una vez que comenzó la vida real. Adara y Gianmarco le dieron una oportunidad a su relación, que parecía que se consolidaba poco a poco hasta que finalmente se dieron cuenta de que lo suyo no podía ser. En plena pandemia, la pareja rompía su relación y cada uno daba una versión de lo sucedido. Recordamos cómo fue la relación entre la presentadora de 'GH, al otro lado de la casa' y Gianmarco Onestini , actual concursante de 'Gran Hermano VIP 9' .

Gianmarco Onestini y Adara Molinero: su romance en 'GH VIP 7', el triángulo amoroso y su ruptura

Gianmarco Onestini y Adara Molinero: su historia de amor El 11 de septiembre de 2019 comenzaba 'GH VIP 7' y lo hacía con Adara Molinero como clara favorita porque contaba con el cariño que había ido cosechando desde que se diera a conocer en 'GH 17', la versión de anónimos en la que participó. En su caso, comenzó como persona anónima, pero pronto quedó claro que había nacido una estrella de la pequeña pantalla. Cuando entró en la casa de 'Gran Hermano', Adara lo hacía en un momento personal complicado, porque la relación que mantenía con Hugo Sierra, padre de su hijo, que en ese momento tenía seis meses, no pasaba por su mejor momento. La pareja atravesaba una crisis, que podría las cosas todavía más complicadas a la madrileña.

Fue así porque en la casa coincidió con Gianmarco Onestini, con quien sintió una fuerte conexión desde el principio. De hecho, una vez finalizado el programa, Adara reveló que lo primero que pensó de él fue: "Jolín, qué chico más guapo". Conforme pasó el tiempo, las cosas no mejoraron, porque "mi subconsciente me delataba, porque yo soñaba con él y yo me decía ‘qué me está pasando’ y, bueno, eran sueños un poquito calentitos". Parecía que el drama de Adara dentro de la casa giraría en torno a compartir convivencia con Benita Castejón, que en aquel momento mantenía una relación con Pol Badía, el hombre con el que Adara había tenido un idilio en su 'Gran Hermano'. Nada más lejos de la realidad, porque ambas se llevaron a la mil maravillas, para sorpresa de todos. Su triángulo amoroso comenzó cuando su relación con Gianmarco pasó de ser platónica a ser algo más, lo que ponía en jaque su relación con Hugo Sierra. La situación nunca fue sencilla y parecía que una visita de Hugo a la casa decantaría la balanza a su favor, haciendo que Adara le escogiera a él, pero los problemas que la pareja arrastraba y la ilusión que sentía al lado del italiano hicieron que se decantara por Gianmarco, protagonizando sesiones de besos pasionales y noches sin dormir. La relación sorprendió a sus compañeros de encierro, pero la audiencia sabía desde hacía mucho que era cuestión de tiempo que entre ellos sucediera algo.