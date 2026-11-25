Hay historias de amor que marcan a la audiencia y la de Adara Molinero y Gianmarco Onestini, concursante actual de 'GH VIP 9' es una de ellas. Comenzaron su romance en 'GH VIP 7' y lo hicieron en unas circunstancias que no eran las más adecuadas para ellos, pero que fueron ideales para que la audiencia no se perdiera detalle. Su relación tuvo de todo, amor, pasión, dudas, decepciones y un triángulo amoroso con Hugo Sierra que polarizó las opiniones.
Esas dudas que tuvieron durante el concurso quedaron despejadas una vez que comenzó la vida real. Adara y Gianmarco le dieron una oportunidad a su relación, que parecía que se consolidaba poco a poco hasta que finalmente se dieron cuenta de que lo suyo no podía ser. En plena pandemia, la pareja rompía su relación y cada uno daba una versión de lo sucedido.
Recordamos cómo fue la relación entre la presentadora de 'GH, al otro lado de la casa' y Gianmarco Onestini , actual concursante de 'Gran Hermano VIP 9' .
El 11 de septiembre de 2019 comenzaba 'GH VIP 7' y lo hacía con Adara Molinero como clara favorita porque contaba con el cariño que había ido cosechando desde que se diera a conocer en 'GH 17', la versión de anónimos en la que participó. En su caso, comenzó como persona anónima, pero pronto quedó claro que había nacido una estrella de la pequeña pantalla.
Cuando entró en la casa de 'Gran Hermano', Adara lo hacía en un momento personal complicado, porque la relación que mantenía con Hugo Sierra, padre de su hijo, que en ese momento tenía seis meses, no pasaba por su mejor momento. La pareja atravesaba una crisis, que podría las cosas todavía más complicadas a la madrileña.
Fue así porque en la casa coincidió con Gianmarco Onestini, con quien sintió una fuerte conexión desde el principio. De hecho, una vez finalizado el programa, Adara reveló que lo primero que pensó de él fue: "Jolín, qué chico más guapo". Conforme pasó el tiempo, las cosas no mejoraron, porque "mi subconsciente me delataba, porque yo soñaba con él y yo me decía ‘qué me está pasando’ y, bueno, eran sueños un poquito calentitos".
Parecía que el drama de Adara dentro de la casa giraría en torno a compartir convivencia con Benita Castejón, que en aquel momento mantenía una relación con Pol Badía, el hombre con el que Adara había tenido un idilio en su 'Gran Hermano'. Nada más lejos de la realidad, porque ambas se llevaron a la mil maravillas, para sorpresa de todos. Su triángulo amoroso comenzó cuando su relación con Gianmarco pasó de ser platónica a ser algo más, lo que ponía en jaque su relación con Hugo Sierra.
La situación nunca fue sencilla y parecía que una visita de Hugo a la casa decantaría la balanza a su favor, haciendo que Adara le escogiera a él, pero los problemas que la pareja arrastraba y la ilusión que sentía al lado del italiano hicieron que se decantara por Gianmarco, protagonizando sesiones de besos pasionales y noches sin dormir. La relación sorprendió a sus compañeros de encierro, pero la audiencia sabía desde hacía mucho que era cuestión de tiempo que entre ellos sucediera algo.
En diciembre, el reality llegaba a su final y lo hacía con Adara como ganadora. Ella y Gianmarco Onestini le daban una oportunidad a su relación y, tras un primer momento de altibajos, finalmente Adara rompía definitivamente su relación con Hugo y apostaba por el actual concursante de 'GH VIP 9', comenzando así su idílica historia de amor. En marzo de 2020 anunciaron la ruptura, con dos versiones muy diferentes.
Era un momento especialmente sensible porque fue el comienzo de la pandemia en España, así como el confinamiento. Adara señalaba que el italiano se había marchado de la moche a la mañana sin darle explicaciones. Llevaban unas semanas conviviendo en el piso madrileño de Adara Molinero y, según explicó ella, el italiano se había marchado de la casa y del país.
Él explicaría que su decisión no había sido de la noche a la mañana y que se había marchado a Italia rompiendo la relación con su novia porque había descubierto mensajes de ella tonteando con otro a través de redes sociales.
Entre ellos las cosas no acabaron bien y se reprocharon muchas cosas públicamente, pero con el tiempo supieron enterrar el hacha de guerra y, un año después, al 'reencontrarse' en 'Secret Story' (donde Adara concursaba y Gianmarco acudió para dar ánimos a su hermano Luca) recordaban con cariño su historia de amor.
Durante su estancia en Honduras durante 'Supervivientes 2023', Adara Molinero ratificaba ese sentimiento. "Han pasado tres años ya casi de aquella historia, a él no le guardo ningún rencor, le deseo que le vaya muy bien. Con él me quedo con lo bueno que viví y lo bonito es que vivimos una historia bonita y eso está ahí, fue real, nadie lo puede borrar".