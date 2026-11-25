Pipi Estrada ha confabulado en el baño contra Belén Esteban. Y es que, aprovechando un momentito a solas con Paloma y con Arturo, el concursante de 'Gran Hermano VIP' se desahogaba y es que no soporta que Belén, según él, no para de quejarse. Mientras, ella estaba lamentándose por el sueño que tenía y lo poco que había podido dormir...

El problema del sueño en 'GH VIP'

Todo ha empezado por los ronquidos, en concreto los de Raquel Mosquera y sobre todo los de Karmele Marchante que apenas dejan dormir a algunos concursantes de 'Gran Hermano VIP'.

Una de ellas era Belén Esteban que arrancaba la mañana quejándose de que no había podido dormir nada: "Yo luego, perdóname, pero yo hoy me tengo que acostar a la siesta, si no, no llego", decía a sus compañeros en el baño. Es más, contaba que en mitad de la noche había acabado a gritos diciendo: "¡Basta!"

Paloma: "Aquí hay gente aburridísima"

Más tarde, también en el baño, Paloma disfrutaba de un relajante y descontracturante masaje que le daba Arturo Requejo. Hasta ellos llegaba Pipi Estrada y Paloma le preguntaba: "¿A que aquí hay gente que no se está ganando el salario? Podría estar en su casa porque es aburridísima", decía Paloma y añadía que ella les daría "nominación inmediata".

Pipi asentía y le decía: "Aquí hay gente que está cobrando la ayuda del Gobierno ¿Lo manifestamos? ¿Lo decimos en la Gala?". Riéndose, Paloma le animaba: "No te lo quiero robar, es tuyo y es buenísimo".

Pipi Estrada acusa a Belén Esteban de quejarse permanentemente

Pero Pipi quería hablar de otra persona y nos daba un nombre: "Hablo de Belén Esteban, no hace nada", se quejaba rotundo y la imitaba: "Solo dice 'no he dormido y yo no me aguanto así, no he dormido...'. se está quejando permanentemente".

Por eso, el concursante de 'GH VIP 9' ha decidido rebautizarla: "Es una agonías, la he bautizado como la agonías, la patrona no, la agonías".

Es más, aseguraba no tener ningún problema en decírselo: "Yo no tengo ningún problema y aquí hay gente que se caga"; "yo no le tengo miedo", replicaba Paloma.