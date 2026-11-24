GH VIP 9 24 noviembre 2026

En Tres Cantos todos disparan contra Cristina Porta, aunque a las Raqueles y a Gianmarco se les ve demasiado el plumero. Mientras unos inventan mensajes y otros pasan factura en chocolate por hacer de enfermeras, la periodista intenta gestionar su ‘yoísmo’ sin morir en el intento. Bienvenidos al nuevo culebrón de la casa.

Firma: El Gato encerrado Entre amenazas de demandas, Raquel Mosquera se revolvía contra Cristina Porta durante la gala del domingo con la supuesta excusa de que esta había hablado de su actual marido. A Raquel Bollo también le molestó ayer, poco después de ponerse la casa en pie, que la enemiga declarada de su tocaya estuviera hablando de ella con Carlos Corbacho. Curioso que fuera el mismo reproche que le hizo Belén Esteban, molesta porque Cristina se sorprendiera la noche anterior de que hubiera quien habla con facilidad de todo los viernes por la noche y bajo pago, pero luego en Gran Hermano escatimen los comentarios sobre ciertos temas personales. Tiene derecho Belén a hablar de lo que le dé la gana, con quien le dé la gana y donde le dé la gana. También Cristina a hacerse la sorprendida. La confabulación contra Cristina Porta tiene ciertos visos de no ser del todo espontánea. Se me vislumbra que puede venir en parte cocinada desde antes de empezar la convivencia en la casa de Tres Cantos. No digo que se hayan puesto de acuerdo, pero sí que más de uno (o una) ha podido entrar pensando que Porta era la rival a batir y no han tardado en empezar a buscarle las cosquillas. Queda pendiente de respuesta si esto puede beneficiar o perjudicar a esta concursante, que posiblemente esté disfrutando disimuladamente de la situación creada. Lo que puede apreciarse como un problema para ella, igual termina siendo un regalo. En su mano está, como decía ayer, saber gestionarlo.

Cristina Porta: «El problema soy yo» Cristina Porta ha pasado de “el contenido soy yo” a “el problema soy yo”. El ‘yoísmo’ que padece puede hacer malograr el empujón que le están dando las Raqueles, con la ayuda inestimable de Belén Esteban y ante el regocijo de Náyades o la pasividad de la mayoría. A su lado están claramente Carlos Corbacho y Katrin Ortega. Con muchas posibilidades de pertenecer a esa misma camarilla veo a Lía Romero. Obsérvese que estoy hablando ya de 4 personas. Sociológicamente, un grupo de 15 personas no puede funcionar como una unidad única y tiende a dividirse en 3 o 4 grupos de entre 3 y 5 personas. En nuestro caso, el grupo puede mantenerse a medio plazo, pero también es posible que se produzca la espantada de alguno de sus componentes. Del mismo modo, si va adquiriendo tintes de grupo de poder le empezarán a salir novias (en sentido figurado), convirtiéndose finalmente en una `superpandi`. Entre aquellos que han optado por habitar en el grupo la zona óptima (ocupan entre el 6 % y el 12 % del tiempo o atención), hay quien de momento prefiere no acercarse tanto como para poder quemarse, sin alejarse demasiado como para sentir demasiado el frío. Pipi Estrada estaría en este grupo. Conoce a Cristina con anterioridad al haberse dedicado a la prensa deportiva antes de vivir de los realities. Pipi es especialista en nadar y guardar la ropa, presumiendo de ello a su manera. Se jacta de hablar claro con Cristina y decirle lo que piensa de verdad. Ayer planeaba darle el consejo de que se bajara del pedestal. No sé si se lo llegó a decir, pero sí vi una conversación en la que apelaba a gestionar mejor las situaciones. Otra cosa es que se pusiera él mismo de ejemplo, subidito al pensar que realmente ha sido el segundo salvado de las primeras (y falsas) nominaciones.

Raquel Bollo discute con Cristina Porta

Pipi se muestra paternal con todos A Pipi le gusta estar en misa y repicando. Y se relaciona más con aquellos que conoce de fuera, como es el caso de Nacho de Borbón (no alineado ni en el grupo de Cristina ni en el de las Raqueles) o Gianmarco Onestini (claramente posicionado). Con todos se muestra paternal, pero es condescendiente con Cristina, mientras fanfarronea con los chicos. A Cristina no le hace falta que nadie le avise de que debería fiarse de Pipi con reservas. Aprovechando el juego de 'Se busca', durante la fiesta de anoche, tuvo algo más que evidencias sobre ello al ver como Pipi hacía pública parte de la conversación privada a la que me acabo de referir. No me extrañaría que terminase engrosando la nómina de enemigos de Cristina, haciendo compañía a Gianmarco, las Raqueles, Náyades o Robert Mendoza (que sigue sangrando por la herida tras considerarlo como un potencial “mueble”). Lo que no me cuadra en absoluto es la protesta de Cristina Porta al ver que de tres vídeos de la convivencia vistos en la casa en todos fuera ella protagonista. Aparte de que esos vídeos necesitaban el protagonismo de más de una persona, es incomprensible que eso le moleste. Más todavía que le sorprenda. De igual manera que no entendería la sorpresa por tener media casa en contra. No deja de ser una consecuencia directa de sus actos. Aunque está claro que Raquel Mosquera durante la gala del domingo y Raquel Bollo ayer por la mañana responden de manera exagerada, lo cual tiene justificación alguna. Pero de ello hablo en el vídeo del moleskine de hoy.

Expresaba antes mi sospecha de que algunos pueden traer de casa su animadversión hacia Cristina. En el caso de Gianmarco no hay lugar a duda. Parece tener una única misión, a pesar de lo cual no parece estar acertando mucho. Es medio inventada la historia del mensaje privado por una red social en el que ella supuestamente le decía: “¿Vas a dormir solito?”. Según el italiano le puso eso en 2019, antes de iniciar relación con su hermano Luca. El mensaje real, ya expuesto públicamente con anterioridad, decía en realidad “¡A dormir!”. Si la intención era o no ligar es algo que se me escapa, pero tengo claro que no es igual un mensaje y otro. El inventado por Ginamarco es mucho más efectivo para intentar convencer de que la intención era esa. En todo caso, ¿qué problema hay con que Cristina intentara ligar con Gianmarco? Solo sería censurable su mal gusto. Dice mucho del personaje que diga cosas como esta: “Como no pudiste acostarte conmigo, te acostaste con mi hermano”. Lo comentaban, con cierto escándalo, Carlos y Lía. “Ahora entiendo a las adaristas”, decía él. Lo del mensaje inventado no es lo único incierto que ha contado en los pocos días que lleva la edición. También está falseando el historial de ambos en televisión. Intenta demostrar que Cristina ha ido a algún programa en Sudamérica siguiendo su estela, pero es justo al contrario. Por otro lado, me gustaría que enumerase los 20 realities en los que ha participado. Muchos me parecen.

La interesada ayuda de Raquel Bollo a Karmele Marchante El impacto de la escasez se está haciendo notar, aunque ayer ya empezaron a comer sólido y fue retirada la máquina del diabólico engrudo calórico que me recordaba a la bebida que tomaba Mia Farrow en ‘La semilla del diablo’. Como era de esperar, la comida que consiguieron el domingo se la repartieron de mala manera tras la gala y ayer se arrepentían del dispendio. En el reparto hubo, como siempre pasa, quien fue más beneficiado. “A río revuelto, ganancia de pescadores”, dice el refrán. Karmele le dio su parte de chocolate a Carlos Corbacho, con quien coincidió este verano en las tardes de Telecinco. Raquel Bollo se quejaba ayer porque Karmele no se lo hubiera dado a ella. Según ella, ese privilegio debería haberlo tenido porque la cuida. No niego que Raquel cuide a Karmele. De hecho, esta lo ha reconocido y pidió perdón por no haber sido consciente de que bien podría haberle dado el chocolate. Lo que no sé si le parecerá tan convincente es que presuma de cuidarla y reclame su recompensa por ello. No se puede exigir nada a cambio de un gesto voluntario, no previamente pactado. ¿Qué es eso de pedir chocolate a cambio de estar pendiente de una persona? Ni que fuera su asistente personal. Me dio un poco de pena Karmele asumiendo ese disparate, aunque lo entendí cuando zanjó el tema pidiendo a Raquel una crema para la herida en su labio. Tampoco es justo pedir sin estar dispuesto a dar. “Quid pro quo”, que decía Hannibal Lecter en ‘El silencio de los corderos’.

Raquel Bollo habla con Karmele Marchante