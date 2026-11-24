Tras ejercer como ‘infiltrada’ en los primeros días de convivencia en la casa de Tres Cantos , Belén Esteban tomará una decisión sobre si acepta convertirse en concursante oficial del reality, durante la segunda gala de ‘Gran Hermano VIP’ que Jorge Javier Vázquez conducirá este miércoles 25 de noviembre (21:45h) en Telecinco y en la que los participantes afrontarán la primera ronda de nominaciones . Previamente, se resolverá el duelo ficticio por la ‘expulsión’ entre la propia Belén Esteban y Raquel Bollo .

Pistoletazo de salida al Juego de Nominaciones

Además, la gala acogerá una de las novedades de la edición: el Juego de Nominaciones. En él y divididos en dos equipos, los concursantes se enfrentarán a una divertida y emocionante prueba en la que la estabilidad será fundamental y en la que el grupo ganador podrá lograr una importante ventaja de cara a las nominaciones.

Por último, la casa ‘arrebatará’ el poder logrado en el estreno por la Inteligencia Artificial, dando comienzo a su ‘reconstrucción’: durante la gala los concursantes tendrán la oportunidad de recuperar algunas de sus maletas e incluso algunas de sus camas.

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