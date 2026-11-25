GH VIP 9 25 noviembre 2026

Belén Esteban se juega esta noche su permanencia entre cortes de agua y el dulce canto de sirena del cómodo plató. Mientras tanto, en Guadalix ya se cuecen el doble juego de Paloma, la guerra por los fogones y las primeras carpetas.

Firma: El Gato encerrado Belén Esteban debe decidir en la gala de esta noche si se va o se queda. No sé si en el caso de que decidiera seguir lo haría como concursante de pleno derecho o llevaría a cabo otra misión como la de esta primera semana. Lo digo porque se ha hablado de la primera misión de Belén, lo cual indicaría que están previstas otras después. Si se fuera sería una enorme decepción, aunque no para todos. Está claro que dentro de la casa se iban a alegrar, ya que la ven como una fuerte rival, y lo podría ser. Belén no es la misma que estuvo en esa casa hace once años, su popularidad ha bajado y, al mismo compás, son menores sus apoyos entre la audiencia. Pero también tenía mucha gente en contra entonces y terminó llevándose el maletín. El peor de los escenarios que había imaginado era que Belén abandonase a las cuatro o cinco semanas. Eso le permitiría pasar las navidades en familia y no sabría a tan poco como si permanece tan solo una semana. La veo más contenida y calculadora, lo cual no quita para que siga siendo la misma. Fui muy crítico con ella en GH VIP 3, pero siempre deseé que llegase a la final. Sin ser mi ganadora, me parecía un desperdicio dejar de verla en la casa. Ahora me está pasando lo mismo. A pesar de estar eligiendo bastante mal sus alianzas, me gustaría que afrontase el reto con todas sus consecuencias… una vez más. Deseo que esta noche diga: “Jorge, ¿sabes lo que te digo? Que me quedo, y a tomar viento todo”. No diría “viento”, ya tú sabes.

Lógico que Belén Esteban se incline por recuperar la comodidad de su día a día No se lo están poniendo fácil a Belén para tomar la decisión de quedarse. El dilema tiene un claro inconveniente: la edición ha empezado en condiciones nada cómodas para los concursantes. Ya podemos gritar con todas nuestras fuerzas esta noche “Belén se queda” (como pedía el domingo Ion Aramendi), que de San Blas tendrá en su cabeza esa vida sin agua ni energía eléctrica para los electrodomésticos. Ayer decidió ir a la ducha al poco de despertar. Arturo Requejo le dijo que había agua caliente, y así era. Pero mientras se enjabonaba el pelo cortaban el agua. Ni caliente, ni fría. El rebote de Belén fue espectacular y no tardó en salir de su boca la amenaza de marcharse. No digo que modifiquen el plan previsto para el arranque de la edición por complacer a Belén e intentar forzar que se quede. Es más, no creo que sea el factor más importante en su toma de decisión. Contrariamente al parecer de muchos, me parece acertado jugar con el impacto de la escasez para precipitar las tramas y asegurarse el conflicto desde bien temprano. Además, el plan ha salido bien y hemos visto bien rápido sus consecuencias. Diría más bien que las estamos disfrutando. Con todo, me fastidia que no ayude la situación creada a mi solución preferida al dilema planteado a Belén. Tiene sobre la mesa una decisión importante, e imagino que pesa mucho imaginar la comodidad de un plató de televisión, una o dos galas a la semana, sin perder todas esas cosas a las que estamos acostumbrados en nuestro día a día.

Belén Esteban preocupada tras pasar por la sala de confesiones

Paloma González juega a múltiples bandas Otra concursante que me parece interesante es Paloma González. Me pasa con ella lo mismo que con Cristina Porta, dudo que ambas tengan la mejor de las estrategias y eso haga peligrar su permanencia en el concurso. En este caso, por el juego a múltiples bandas que lleva desde el minuto uno. Paloma no se está cuidando, aunque sospecho que ella no lo cree. Dar la mejor cara a todos, diciendo cosas distintas a diferentes compañeros puede ser una buena forma de que la mayoría puedan verla dentro de su círculo de amistades en la casa. Si a eso unimos su indudable carisma puede evitar ser nominada durante algún tiempo. El problema es doble: que sus compañeros se van a enterar de su juego más pronto que tarde, algo que la audiencia ya sabe o va a empezar a saber ya mismo. Paloma va dando consejos a diestro y siniestro, pretendiendo hacerse amiga de todos. A Cristina Porta le recomienda que deje surgir las movidas de manera orgánica, sin precipitarse a buscarlas. Buen consejo, sin duda. Pero luego, delante de Belén Esteban y Raquel Bollo se presenta como enemiga declarada de Cristina. Lo peor de todo puede que sea su tendencia a decir de todos que le caen bien (hablando con Cristina dice que le cae bien Belén y delante de esta dice lo mismo de Cristina). No concuerda que le caiga bien tanta gente a la que critica y, peor aún, desprecia. Y luego está su clasismo. Pide que no se vayan Belén Esteban y Raquel Bollo porque el resto no son gente VIP. Es decir, hay una categoría superior de concursantes en la imagino se encuentra ella misma. Se le escapó ayer la queja por la mala alimentación en la casa cuando ella come cada día en los mejores restaurantes de Madrid. Me alegro por ello (mi economía no me lo permite, igual lo haría en caso de que sí), pero no creo que sea esa la mejor manera de congraciarse con la audiencia. El control de la cocina En Gran Hermano controlar la cocina no es solo un gesto de amabilidad, es también una de las estrategias de supervivencia a la que más recurren los concursantes. Algunos, por lo menos. Imagino que quienes pugnan por cocinar esperan que se cumpla el principio de reciprocidad. Cuando alguien hace algo por nosotros sentimos una deuda moral inconsciente. En la cabeza de todos está en todo momento evitar se nominados y debe costar dar puntos a quien te prepara habitualmente el almuerzo o la cena. En justa correspondencia, el cocinero de la casa acostumbra a recordar en algún momento el sacrificio que hace por el grupo, generando cierto sentimiento de culpa en quien pueda intentar ir contra sus intereses.

La comida es siempre un recurso escaso en esa casa y quien acapara los fogones sueña con ser indispensable para sus compañeros de encierro. Además, cuenta con información privilegiada (la cocina es un centro natural del cotilleo) y controla la narrativa. Por último, en una experiencia como esa donde hay que cultivar la paciencia y sobran horas del día, costando llenarlas muchas veces, se debe agradecer tener una tarea diaria, una obligación con la que pasar el rato al tiempo y sentirse útil. ¿Cuál es el inconveniente? Pues que suele conllevar cierto desgaste, especialmente cuando deben imponerse a otros candidatos. Encadenarse a la cocina es un error que cometen muchas veces. Es mejor mostrarse flexible, ceder el puesto e ir rotando en la labor. Por el momento, tenemos como candidatos a convertirse en cocineros a Raquel Mosquera, Cristina Porta (ganadora de Top Chef en Telemundo), Arturo y Paloma. Estos dos últimos están abriendo fuego y ayer se hicieron con la vitrocerámica. Me consta que otros, como Karmele Marchante, también tienen en la mente usar el recurso de la cocina. Según Paloma, Raquel quiere cocinar porque así podrá aprovechar para comer entre horas. No ha dicho nada sobre por qué lo está haciendo ella. Eso sí, se está quejando desde el primer día de que Raquel ande pegada a su espalda ofreciéndose a ayudar. Ya digo yo que esto va a ser pronto otra fuente de conflicto. Carpeteos varios Comenté ayer en el vídeo del moleskine el acercamiento claro, por no hablar de tonteo, entre Nacho de Borbón y Cristina Porta. Es curioso, porque ella intentaba convencer hace un par de días a Lía Romero para que intentase liarse a Nacho. Digo esto porque aumenta el tiempo que pasan juntos y huele cada vez más a carpeteo del bueno. Repito que todavía no hay tema que quema, pero no me extrañaría que lo hubiera pronto. Y eso que Nacho anda contando en la casa que este verano conoció a una andaluza de 34 años con la que lleva meses “hablando”. Ha salido hablador, por lo visto. En su muñeca derecha lleva una goma marrón que esa chica le dio para que se acordase de ella. De todos modos, Paloma González y Arturo Requejo harían la carpeta de la edición. Sería un auténtico bombazo. Empiezo a ver cercanía e interés, más de ella hacia él. Con la fama que Arturo arrastra no es difícil imaginar que pueda ocurrir algo, a pesar de estar emparejado y tener con ella un retoño.

Nacho de Borbón recostado en la cama sobre Cristina Porta