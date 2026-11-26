GH VIP 9 26 noviembre 2026

Pipi Estrada, de 'GH VIP 9', no ha dudado en operarse de todo aquello que no le gustaba de su aspecto físico, sobre todo los cambios que han llegado con la edad

Siempre coqueto, han sido varias las ocasiones en las que Pipi Estrada ha optado por recurrir a la ayuda de profesionales para verse mejor físicamente. Gracias a eso, ahora que ronda los 70 años, puede presumir de verse más joven de lo que es, algo que destacaban sus compañeros en 'Gran Hermano VIP 9', con los que se encuentra conviviendo y enfrentándose a las adversidades que les ponga por delante el programa. El paso del tiempo es inevitable, pero la manera en la que lo afrontamos solo depende de cada uno, Pipi parece que no está dispuesto a dejar que se note en su físico, aunque tampoco parece tener ningún interés en esconder las intervenciones a las que se ha sometido. Cada vez que algo pasaba de ser una molestia a algo que le disgustaba, lo ha cambiado. El resultado ha sido bastante satisfactorio para él en todas las ocasiones, motivo por el que no ha dudado en recurrir a esta opción cuando ha sentido que lo necesitaba.

El cambio físico de Pipi Estrada: todas sus operaciones estéticas Gran parte de su carrera ha estado dedicada al periodismo deportivo, por lo que no es raro que sea consciente de lo importante que es cuidar el cuerpo para envejecer de manera saludable, sintiéndose bien consigo mismo, pero también viéndose bien. Hay cosas que pueden modificarse en el gimnasio, pero hay otras para las que es necesario ponerse en manos de profesionales, y él no ha dudado en hacerlo.

El cambio físico de Pipi Estrada, de 'GH VIP': todas sus operaciones estéticas

Uno de los primeros cambios estéticos que Pipi Estrada compartió con sus seguidores fue en el año 2018, cuando se sometió a un trasplante de pelo. El objetivo era lucir una melena más abundante y evitar que la pérdida de cabello se convirtiera en algo imparable. El pelo es uno de los aspectos que más influye en la autoestima y perderlo no es una situación fácil de afrontar. La intención de Pipi era reforzar sobre todo la pérdida de cabello en la zona de las entradas y el resultado fue lo que él esperaba, por lo que no dudó en el futuro en volver a apostar por cambiar las cosas que no le convencían de su aspecto físico. Así es como, un año más tarde, se sometió a una de las operaciones más serias de todas a las que se ha sometido, un cambio notable y destacado en su aspecto físico. Se realizó una ginecomastia y un lipováser de dos zonas: abdomen y flancos. En la ginecomastia se elimina el exceso de tejido graso en la mama masculina, por lo que la zona queda lisa. Con la técnica de lipováser también se elimina la grasa de las zonas señaladas. La recuperación con ese método (que se realizó en 2019) es más rápida. ¿El resultado? Un vientre plano, un pectoral liso y una reducción de grasa en la zona del abdomen, los flancos y la zona pectoral. Eliminó gracias a esta operación uno de sus grandes complejos, lo que él denominaba 'tetillas de cabra'. "Me dijo que por herencia tenía glándula mamaria, y al comer alimentos o medicamentos con hormonas femeninas cojo volumen", contó acerca de la explicación que le dio el médico.

Fue una operación de la que tuvo que recuperarse, pasar un mes llevando una faja, pero que de nuevo consideró un éxito. Tan contento quedó que se animó más adelante a hacerse algunos cambios en el rostro. En el año 2020 se sometió a una blefaroplastia, que es una operación en la que se busca rejuvenecer la mirada, eliminando el exceso de grasa y piel de la zona, de este modo se eliminan las bolsas y se realza la mirada. "Una blefaroplastia perfecta. Solo llevo cinco días y los resultados no pueden ser mejores", decía orgulloso en sus redes sociales. La siguiente intervención tardaba un poco más en llegar, habría que esperar al año 2023 para que Pipi volviera a pasar por quirófano, una operación con la que buscaba verse más joven y, de nuevo, quitarse un complejo de encima. "No me gustaba mi cuello. Voy cumpliendo años y ahora le he ganado una batalla al tiempo. Estoy contento y feliz", decía en 'Fiesta' tras someterse a una intervención para eliminar la papada y retocarse el óvalo facial.