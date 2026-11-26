Belén Esteban estará este viernes (00:00h) en el plató de ‘GH VIP. Última hora’ para descubrir todas las reacciones que ha suscitado su ‘expulsión’ de la casa y tendrá la oportunidad de encontrarse con Alejandra Rubio, que se ha mostrado muy crítica con ella y con su paso por el reality.

Además, el programa ofrecerá imágenes inéditas del encontronazo que protagonizó anoche con Pipi Estrada y Belén conectará en directo con la casa de Tres Cantos para despedirse de sus compañeros.

La gala mostrará también las reacciones de los concursantes a las explosivas nominaciones de anoche, en las que ya comenzaron a perfilarse los distintos bandos dentro de la casa, y desvelará los primeros porcentajes de votos recibidos por los cinco nominados: Cristina Porta, Gianmarco Onestini, Lía Romero, Pipi Estrada y Raquel Mosquera.

Además, durante la gala de esta noche, tendrá lugar también la salvación de uno de los nominados, el que menor porcentaje de votos haya acumulado hasta ese momento.