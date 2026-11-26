GH VIP 9 26 noviembre 2026

Belén Esteban se marcha utilizando su bronca con Pipi Estrada como la excusa perfecta para ejecutar una salida que ya traía pactada de casa. Mientras, las primeras nominaciones a la cara desatan el caos y dibujan los primeros bandos en Tres Cantos.

Firma: El Gato encerrado A Belén Esteban le hubiera venido muy bien seguir en Gran Hermano VIP al menos durante tres o cuatro semanas más. O no lo ha sabido ver o en su cabeza han tenido más peso otras consideraciones. Lo tenía muy claro desde el primer día, aunque supiera que todo estaba preparado por si cambiaba de opinión. Todos los esfuerzos para conseguirlo se han malogrado y anoche durmió en su casa de Paracuellos de Jarama. El que hasta el martes no se haya quejado apenas era muy indicativo de que no se quedaría. Especialmente teniendo en cuenta lo poco cómodo que está siendo todo para ellos: camastros, sin casi ropa y comida tan repetitiva como escasa. Cuando montó el pollo porque se había quedado sin agua teniendo la cabeza enjabonada pensé si no sería esa una señal de que a lo mejor se terminaba quedando, pero nada de eso. De nada sirve pensar lo que hubiera sido si se llega a quedar, aunque pienso que tampoco lo habría tenido nada fácil. Al haber comenzado como hemos visto se hubieran multiplicado los mensajes sobre un supuesto trato de favor y no tardarían en surgir comentarios pintando una edición preparada a imagen y semejanza de “la patrona”. Especialmente en el caso de haber llegado a la final, y no digo nada si gana. Aun así, sigo pensando que en su situación le viene bien un empujón como este. Y desde el punto de vista del espectador, que es lo que me compete, hubiera sido una fantasía extender lo bueno vivido esta primera semana. Belén solo ha sido un elemento más, pero se me antoja esencial para nuestro entretenimiento.

Pipi Estrada como excusa Belén Esteban utilizó a Pipi Estrada y su ataque fuera de lugar como excusa para marcharse, cuando está claro que era una firme decisión suya. Pipi había mencionado a la familia Janeiro y parece que eso es un tabú. “Si se vuelven a mencionar ciertos temas me voy”, dijo Belén, sabiendo que se iría en todo caso porque era una firme decisión desde el principio. Fue una ofensa del mismo género a la que provocó el brote de Raquel Mosquera el domingo. En su caso era que Carlos Corbacho le había preguntado y había hablado de su marido preso, aunque fuera Cristina Porta quien se llevase el rapapolvo. Y yo me pregunto: ¿Por qué piensan que están ahí dentro? No será por las habilidades de peluquera de una o la expectación generada en torno a la vuelta a casa de la otra. Belén, las Raqueles y Pipi se hicieron famosos y han asentado buena parte de su carrera televisiva hablando de sus familiares más cercanos. Tanto a ellos como a algunos otros concursantes los conocemos por una historia de la que ahora no pueden renunciar. Es tan absurdo como inocente creer que estando donde están (la tele, en definitiva) no se hablaría de aquellas cosas que desearían prohibir. Salvo su negativa a hablar de temas personales que han acaparado la atención de los programas durante todo el verano y lo que llevamos de otoño, el resto de argumentos que daba Belén no hacían sino añadir atractivo a su permanencia en la casa. “Si quieres que sea una asesina en serie dejadme aquí”, le dijo Belén a Jorge Javier. Pues así visto, miel sobre hojuelas. Una Belén más killer aún de lo que es de por sí parece algo interesante. Doy por supuesto que el resto de concursantes celebraron anoche haberse quitado de encima a una dura rival. Y sin apenas esfuerzo, porque ni siquiera tuvieron que nominarla.

Pipi Estrada tenso en su enfrentamiento con Belén Esteban

Observatorio de nominaciones Tras fallar la prueba que tenían preparada para cambiar la mecánica de las nominaciones fueron finalmente normales. Todo lo que se pueden considerar normales unas nominaciones a la cara, algo que nunca me ha gustado. Aunque en este caso debo confesar que me pareció todo tan divertido que lo doy por bueno. En otro caso hubiera sido imposible disfrutar de algunos de los enfrentamientos que vimos, que dan una falsa sensación de estar ante la sala de un frenopático en lugar de ser el salón de la casa de Tres Cantos. Así transcurrieron: Raquel B. > Nacho (1), Pipi (2) y Cristina (3) Cristina > Robert (1), Raquel M. (2) y Gianmarco (3) Robert > Lía (1), Carlos (2) y Cristina (3) Lía > Robert (1), Gianmarco (2) y Pipi (3) Gianmarco > Lía (1), Carlos (2) y Cristina (3) Pipi > Náyades (1), Karmele (2) y Lía (3) Nacho > Raquel B. (1), Lía (2) y Raquel M. (3) Arturo > Katrin (1), Gianmarco (2) y Raquel M. (3) Paloma > Karmele (1), Pipi (2) y Raquel M. (3) Karmele > Paloma (1), Raquel M. (2) y Pipi (3) Náyades > Pipi (1), Cristina (2) y Lía (3) Carlos > Robert (1), Raquel M. (2) y Gianmarco (3) Katrin > Arturo (1), Raquel M. (2) y Gianmarco (3) Raquel M. > Katrin (1), Arturo (2) y Cristina (3)

Puntos en las primeras nominaciones

Nominados provisionales: Raquel Mosquera, Cristina Porta, Gianmarco Onestini y Pipi. Digo provisionales porque Belén Esteban eligió a Raquel Bollo como heredera del maletín con el premio, lo cual lleva aparejado el privilegio de la nominación directa, que fue para Lía Romero. Por tanto, son cinco los nominados definitivos. Me gustó cuando Raquel avisó de que no cogería el maletín porque se volvería a romper su asa. Creo que tiene el mismo fabricante que las mesas giratorias de la malograda prueba. El sentido de las nominaciones revela que hay dos grupos claros en la casa. No solo eso, también observo en uno fisuras más visibles. Lo digo por el punto de Nacho de Borbón a Lía Romero y el de Katrin Ortega a Arturo Requejo. Este último se entiende mejor al ver que Arturo la había nominado a ella. Una de las consecuencias de las nominaciones a la cara es que aumenta la reciprocidad. Si Katrina no hubiera presenciado la decisión de Arturo seguramente no le hubiera dado ningún punto. La fisura del Borbón es más preocupante, porque apunta a que está por Cristina, pero no con su órbita. En cuanto a los grupos a los que me refiero, estos serían sus integrantes: el grupo de Cristina tendría junto a ella, en mayor o menor medida, a Carlos, Lía, Katrin, Arturo y Nacho; en el otro grupo estarían las Raqueles, Robert, Gianmarco y Náyades Lospitao; y entre dos aguas, aunque tirando más hacia los de Cristina, veo a Karmele, Pipi y Paloma. Lo maravilloso de este arranque de edición es que en cada grupo hay nominaciones cruzadas. También me llama la atención que Náyades y Nacho no se dieran puntos mutuamente.

Nacho acusó a Lía de montajista (no lo dijo explícitamente) por lo que tenía preparado junto a Nerea, su defensora en plató, además de exconcursante de Gran Hermano y con quien Nacho tuvo algunos escarceos, por así decirlo. Coincido en que eso tiene pinta de ser menos espontáneo que un influencer en un evento de marca. A decir verdad, la relación de Náyades con su novio actual parece también medio improvisada. De otra forma no entiendo que ella ignore el puesto de Andrea Sabatini en el GH Dúo de este mismo año. Dice que llegó a la final, pero fue el segundo expulsado. Dejé escrito ayer que “Raquel Mosquera tiene muchas papeletas para salir a la palestra”, y estaba en lo cierto. También que otro nominado seguro era Gianmarco Onestini, en lo cual también acerté. Entre los 17 puntos de Mosquera y los 13 de Onestini está Porta, con 14. Estaba claro que también saldría a la palestra. En una semana veremos quien gana este primer round. Aunque sospecho que Raquel Mosquera es quien menos simpatías despierta, puede que se salve si los fandoms convierten la expulsión en un duelo entre Cristina y Gianmarco. Veremos si Belén cumple su amenaza de hacer campaña con sus “belenistas” contra Gianmarco. Notas al pie ¿Cuándo sabremos algo sobre la parte del casting que queda por descubrir? En el estreno se dijo que no estaba completo todavía, algo que se había comentado ya en los días previos. Una semana después no tenemos noticia de esto. Siento si doy la impresión de estar impacientándome, pero es que realmente lo estoy.