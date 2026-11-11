Pipi Estrada desvela su maleta para Gran Hermano VIP y un secreto: "Yo duermo en pelotas"

La casa más famosa de toda España está a punto de volver a abrir sus puertas con el regreso de 'Gran Hermano VIP 9' a Telecinco y Mediaset Infinity. Ya son muchas las leyendas televisivas confirmadas y, entre ellas, Pipi Estrada. El colaborador de El Chiringuito será uno de los participantes y ha desvelado en el programa qué se llevará en la maleta y ha contado también uno de sus secretos más íntimos.

"Hicimos bien en no decirlo" , empezaba bromeando Josep Pedrerol y es que, el día del anuncio oficial, estuvo a punto de escaparse la fecha en la que empezará el programa. "La hubiéramos cagado", se reía Pipi Estrada. "Me llevo ropa cómoda, me llevo ropa divertida , me llevo ropa eso... pero no he hecho la maleta todavía. Pijamas divertidos... me voy a llevar pijamas aunqu e yo en mi casa duermo en pelotas. ¡ Cómo voy a dormir en pelotas con todo eso lleno de cámaras! No, no, no", desvelaba la expareja de Terelu Campos. Josep Pedrerol no podía parar de reír escuchando al tertuliano y afirmó, entre risas, que además de a Pipi Estrada apoyará a Karmele Marchante , otra de las concursantes ya confirmadas para esta novena edición de Gran Hermano VIP .

Josep Pedrerol quiso dejar claro para los fans de El Chiringuito que Pipi Estrada estará de vuelta en el programa una vez sea expulsado de la casa de 'Gran Hermano VIP 9': "La gente pregunta si esto es compatible con El Chiringuito y no, no puedes salir de casa para venir aquí. Te vamos a pinchar (en cámara) de vez en cuando. Es una cesión que hacemos, una excedencia". A su vez, Pipi Estrada prometió que siempre estará hablando dentro de fútbol en la casa en horario de emisión de El Chiringuito: "Yo te digo que durante El Chiringuito, que yo sé perfectamente el horario, estaré hablando de fútbol. No te preocupes que yo miro al universo y más o menos lo sé". "No la líes por si acaso", le pedía Juanfe Sanz para asegurarse de que pueda volver a El Chiringuito una vez acabe su participación en 'Gran Hermano VIP 9'.

Pipi Estrada, nuevo concursante de 'Gran Hermano VIP 9'

Pipi Estrada, periodista deportivo y famoso colaborador español, forma parte del gran elenco de concursantes confirmados de 'GH VIP 9'. La trayectoria televisiva de Pipi es muy amplia, habiendo participado en programas estrellas de la casa como 'Mujeres y Hombres y Viceversa' o 'Supervivientes'. Además, su popularidad televisiva aumentó notablemente a raíz de su relación con Terelu Campos. Ahora se une al reality de Telecinco donde, seguro, revolucionará por completo la convivencia de todos.

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