Frédéric Hermel, nuevo fichaje de El Chiringuito: su anécdota de Zidane con la pechuga de pollo

Primero fue Mati Prats, luego Guti y ahora... ¡Frédéric Hermel! El Chiringuito tiene nuevo colaborador para esta, su primera temporada en Mediaset, y no podía ser otro que el afamado periodista francés. Josep Pedrerol fue el encargado de soltar la bomba y los tertulianos mostraron su alegría por la incorporación al programa de un viejo conocido.

Los tertulianos de El Chiringuito no pudieron parar de reír al recordar uno de los momentos más míticos de Frédéric Hermel, que se produjo en una rueda de prensa de Paco Jémez donde al entrenador no le sentó demasiado bien una pregunta del periodista francés que hacía alusión a las diferencias y requisitos para ser entrenador en España y en Francia.

Cristóbal Soria quiso recordar una anécdota del periodista francés para los fans más jóvenes de El Chiringuito: "Quiero contar una anécdota que creo que contamos el otro día sobre Frédéric. Nos llevamos toda la noche cebando qué era lo que comía Zidane y de golpe y porrazo yo pensaba que iba a contar que Zizou comía algo especial y al final acabó contando que comía pechuga de pollo con limón. Tú imagínate que Zizou comía pechuga de pollo con un chorreón de limón. Todo el programa para eso".

"Hay que recuperar ese tipo de exclusivas, José", bromeaba Josep Pedrerol en alución a José Álvarez. "El cebo es lo importante", comentaba el tertuliano azulgrana.

Josep Pedrerol no especificó cuando estará de regreso el periodista francés aunque podría ser una vez abandone Pipe Estrada el programa. Cabe recordar que la expareja de Terelu Campos es uno de los concursantes confirmados de 'Gran Hermano VIP 9', que llegará a Telecinco y Mediaset en los próximos días.

Un periodista con muchos años de experiencia

Frédéric Hermel, nacido en Arrás, Francia, es un reconocido periodista y escritor francés especializado en deportes y con una larga trayectoria cubriendo el fútbol de su país, pero sobre todo el fútbol español. Tras llegar a España en 1992 inicialmente como corresponsal del diario France Soir, ejerció durante dos décadas como la voz en Madrid de medios de referencia franceses como el diario L'Équipe, la revista France Football y la emisora RMC. Además, se consolidó como una figura muy familiar en la televisión y la prensa deportiva de España gracias a su participación como analista y tertuliano en programas como Punto Pelota y El Chiringuito de Jugones.

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