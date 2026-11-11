Jude Bellingham y sus problemas para conducir en España: "No fue para nada bien"

El momento de forma de Jude Bellingham en el Real Madrid es uno de los mayores triunfos tanto del jugador como de José Mourinho por todo lo que significa sacar el nivel más alto del internacional inglés. En El Chiringuito destacan que es uno de los mejores jugadores del conjunto blanco esta temporada y lo realzan precisamente al analizar una entrevista donde habla de curiosidades personales como por qué no tiene a día de hoy carnet de conducir .

La charla de Bellingham en Vogue deja suficientes titulares como para rescatar varias anécdotas vinculadas a la vida del futbolista, tanto en el plano personal como en el profesional. Una de las más sonadas está en las excusas que el mismo jugador confiesa para haber dejado de lado el carnet de conducir, lo que le ha llevado a hacer pruebas en España con alguna clase práctica que le fue bastante mal.

En un debate abierto donde Pedrerol pone énfasis en la respuesta del británico, la confesión de Bellingham es bastante clara: "Tengo un carnet de conducir provisional, no tengo carnet. Aquí tenía como 17 años (lo dice mientras lo muestra), pensé que lo aprobaría en un par de semanas, luego me fui a Alemania...¡excusas! Hice una clase práctica en España, pero no fue para nada bien. Un pasajero princesa para siempre".

Eso significa que a día de hoy Bellingham no conduce y no parece estar cerca de hacerlo en ningún momento, porque desde su explosión futbolística no se ha enfocado en ningún momento en los coches. Y de hecho ha tenido que pasar por algún incidente en las clases particulares en España para volver a dejarlo de lado, aunque lo que genera el caos en la redacción del Chiringuito es ese carnet provisional.

Tanto Pedrerol como los colaboradores se quedan sin saber qué decir, y es el propio Balboa el que levanta la voz para exclamar que lleva tres años en España y todavía no tiene el carnet. La explicación de su situación actual la dejan posteriormente: "En Inglaterra con 17 años puedes solicitar el permiso provisional y empezar a aprender a conducir con un acompañante cualificado, pero tienes que sacarte el carnet definitivo que no se lo ha sacado".

Edu Aguirre defiende a Bellingham

En una temporada donde todos los ojos están en la explosión definitiva de Arda Guler, es el propio Edu Aguirre el que opina que Bellingham es "el mejor jugador del Real Madrid con diferencia". Y a partir de ahí se abre un debate porque ha mejorado mucho tanto en el despliegue de su esfuerzo como en la demostración de la calidad.