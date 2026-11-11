Lamine Yamal reparte regalos por Barcelona y Josep Pedrerol reacciona: "Qué bien cae, ídolo"

Lamine Yamal vuelve a estar en el centro de la actualidad, aunque esta vez no precisamente por lo que sucede sobre el terreno de juego. El futbolista del FC Barcelona atraviesa unos días marcados por las molestias físicas y por las dudas sobre su disponibilidad con la Selección Española. El extremo terminó el encuentro ante el Atlético de Madrid con problemas en la rodilla derecha y, después de someterse a varias pruebas, se decidió que permaneciese en Barcelona para continuar con su recuperación . Una situación que le impedirá disputar el primer compromiso de este parón internacional frente a la República Checa , aunque está previsto que pueda incorporarse más adelante para estar disponible ante Inglaterra .

El asunto también ha generado debate en el último programa de 'El Chiringuito'. La gestión de Luis de la Fuente con el joven futbolista y la comunicación entre los servicios médicos del Barça y la Federación han protagonizado buena parte de las conversaciones. Todo ello en una temporada en la que el internacional español está teniendo un papel fundamental en los planes de Hansi Flick y acumula una importante carga de minutos. Su estado físico se ha convertido, por tanto, en una cuestión especialmente delicada para el conjunto azulgrana, que necesita tener a su estrella en las mejores condiciones para afrontar los próximos compromisos.

Lamine Yamal se gana a los fans

Pero Lamine también ha encontrado tiempo para protagonizar una escena mucho más amable lejos de los terrenos de juego. El futbolista ha compartido en su propio canal de YouTube un vídeo en el que recorre diferentes puntos de Barcelona repartiendo cascos entre los más jóvenes. Una iniciativa con la que sorprende a varios chavales, que no pueden ocultar su ilusión al encontrarse con uno de los grandes referentes del fútbol actual. Además de entregarles los regalos, el delantero se detiene para hacerse fotografías con ellos, charlar y compartir unos minutos que terminan convirtiéndose en un recuerdo muy especial para sus seguidores.

Las imágenes no han pasado desapercibidas para Josep Pedrerol. El presentador ha reaccionado con una sonrisa al ver la actitud del futbolista azulgrana y ha dejado varias valoraciones que reflejan la buena impresión que le ha causado el vídeo. "Tiene una cara de bien chico", comentaba Pedrerol, antes de destacar también lo cariñoso que se muestra con los chavales. "Qué cariñoso es", añadía Pedrerol, que no escondía su simpatía por el internacional español. "Qué bien cae", resumía, mientras observaba cómo Lamine compartía fotografías y repartía los cascos. El periodista también encontraba un detalle especialmente reconocible en su personalidad: "Tiene un punto de timidez".

Así, entre las preocupaciones por su rodilla y el debate sobre su presencia con España, Lamine ha dejado una imagen muy diferente a la habitual. Esta vez no ha necesitado regates, goles ni asistencias para llamar la atención. Le ha bastado con recorrer Barcelona, sorprender a unos chavales y demostrar que, fuera del césped, también sabe ganarse a la gente.