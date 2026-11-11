Alfredo Duro secunda la Huelga General y se marcha de El Chiringuito en pleno directo

El arranque de El Chiringuito tuvo este miércoles un protagonista inesperado. No fue un fichaje ni una polémica arbitral, sino Alfredo Duro . El tertuliano interrumpió el debate sobre Lamine Yamal para reivindicar la Huelga General convocada para el 11 de noviembre y anunciar que no pensaba continuar trabajando durante esa jornada. Duro tomó la palabra cuando el espacio acababa de comenzar. "Pasan ocho minutos de las doce de la noche. Quizá alguien se está preguntando qué hace Alfredo Duro sentado a estas horas hoy en el plató de El Chiringuito . No lo sé. Igual es mucho suponer", arrancaba.

A continuación, recordó que la huelga ya había comenzado y defendió el derecho de los trabajadores a secundarla. "Yo estoy aquí para recordaros que hoy ha comenzado hace ocho minutos una jornada de huelga en este país. Huelga general. Un derecho que nos asiste a todos. Yo estoy aquí para informar, para contar lo que sea necesario para que la gente sepa lo que tenga que saber», explicó.

Mientras ese alegato se llevaba a cabo, Josep Pedrerol también alzó la voz. El presentador defendió que secundar una huelga es una elección individual y que cualquier trabajador puede ejercer ese derecho, también quienes trabajan en televisión. "Si tú crees que te corresponde, tienes derecho y te apetece, te levantas y te vas. Y yo aplaudo la decisión de cualquier compañero que decida eso. Solo faltaría. En un medio, en un hotel y en un restaurante cualquiera tiene derecho a decir: yo hoy no», argumentaba el periodista.

Alfredo Duro deja el plató a los nueve minutos

Pedrerol terminó dirigiéndose directamente al tertuliano: "Alfredo, si eres coherente... pero campañas políticas, no. Secúndala. Sé coherente, hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, Alfredo, si quieres. Venga, cuídate mucho". Duro aceptó la despedida y abandonó el plató cuando apenas habían transcurrido nueve minutos desde el inicio de la emisión.

La escena dejó una imagen poco habitual en El Chiringuito: un colaborador que utiliza el arranque del directo para anunciar que secunda una huelga y un presentador que respalda su libertad para marcharse, aunque marque límites al debate.