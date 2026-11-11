El test más íntimo a Marc Cucurella en El Chiringuito: "Soy bastante llorón"

Marc Cucurella ha dejado una de las entrevistas más personales de la concentración de la Selección Española. El lateral del Real Madrid se ha sentado con El Chiringuito , donde, además de repasar algunas cuestiones relacionadas con su trayectoria y su presente futbolístico, se ha enfrentado a un test mucho más divertido . Una conversación en la que ha mostrado su lado más espontáneo, hablando de sus manías , sus gustos , su vida familiar y hasta de una faceta que quizá no muchos conocían: su sensibilidad .

La entrevista llega en pleno parón internacional, con Cucurella concentrado con España y preparado para afrontar los compromisos del combinado nacional. El lateral se ha convertido en una pieza importante para Luis de la Fuente, que cuenta con él como una de las alternativas de confianza para el costado izquierdo. Su recorrido con la Selección y su experiencia en el fútbol inglés le han permitido consolidarse en una posición en la que la competencia es elevada. Cada convocatoria supone una nueva oportunidad para seguir demostrando que puede ser un futbolista determinante también con la camiseta de España.

Desde su llegada al Real Madrid, Cucurella se ha corroborado como un lateral de enorme despliegue, intensidad y personalidad, capaz de aportar mucho más que profundidad por banda. Su carácter competitivo y su manera de entender el fútbol le han convertido en un jugador reconocible, aunque en esta ocasión ha dejado a un lado esa versión más futbolística para enseñar una faceta bastante diferente.

En el equipo madrileño, Cucurella ha ganado peso con José Mourinho. Valoró cómo el técnico portugués ha reforzado la unión del vestuario. "Nos aporta experiencia. Algunas veces las cosas que dice acaban pasando. Muchas veces dice que el partido no está cerrado y en la segunda parte hemos salido más dispersos y ha pasado lo que decía. Todo lo que dice intentas escucharle y prestarle atención y ponerlo en práctica", cuenta en la entrevista a El Chiringuito.

Un test muy personal para Marc Cucurella

El momento más desenfadado llegó con el test. Cucurella reconoció que su mayor manía es tocarse el pelo y colocárselo detrás de las orejas. También confesó que últimamente escucha una canción que le da vergüenza reconocer: "Peli de terror", que definió como "muy mala". Si pudiera conocer a una estrella, elegiría a alguien de la NBA, con LeBron James como ejemplo. Y, puestos a hablar de caprichos, admitió que lo más caro que suele comprarse es ropa.

La pasta sería su comida para todos los días y su última búsqueda en internet probablemente fue en ChatGPT. Entre sus placeres culpables citó un crepe o unos Manolitos. Pero la respuesta más reveladora llegó al preguntarle qué casi nadie sabe de él. "Que soy bastante sensible, yo creo. Sí, soy bastante llorón", reconoció entre risas. Una confesión que deja ver el lado humano del internacional, lejos de la intensidad con la que compite cada fin de semana.