En boca de todos 30 septiembre 2026

Los vecinos reclaman una respuesta urgente del Gobierno y cuestionan que las medidas anunciadas se estén traduciendo en mejoras en su día a día. Ángel Víctor Torres asegura que casi 1.500 personas han salido de la ciudad en una semana

Dos meses después, el cansancio y la indignación siguen marcando los testimonios de los vecinos de Ceuta que intervienen en ‘En boca de todos’. Durante una conexión con Fabiola, varias vecinas y un representante de bomberos han reclamado una respuesta urgente del Gobierno y han comparado su situación con la movilización política en torno al caso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid. “Aquí dos meses. Y Maricarmen, cinco días. Cinco”, reprochaba Marina. Su queja resume el sentimiento que han trasladado al programa: consideran que sus peticiones no están recibiendo la misma atención y aseguran que las medidas anunciadas todavía no han cambiado su vida cotidiana. “¿No nos merecemos lo mismo?” Encarni ha sido una de las primeras en dirigirse al Gobierno para reclamar un trato que considera desigual. “¿Qué pasa? ¿Que Ceuta es menos española que Sevilla, que Madrid?”, preguntaba antes de apelar directamente a Pedro Sánchez: “¿No nos merecemos lo mismo? Yo pago los mismos impuestos”.

Marina también ha cuestionado la rapidez de la respuesta política al problema de la vivienda frente a lo que describe como dos meses de abandono en Ceuta. “Aquí llevamos dos meses olvidados, dos meses ignorados”, denunciaba. En su intervención, ha explicado que siente miedo al salir de noche, llevar a sus hijos al colegio o acudir a lugares de los que antes disfrutaba. También ha asegurado que lleva un espray de pimienta consigo. “Estoy hasta el mismísimo”, expresaba, dejando clara su frustración y su intención de seguir reclamando soluciones: “¿Y nosotros qué? ¿Alguien se acuerda de Ceuta?”. Ángel Víctor Torres asegura que casi 1.500 personas han salido en una semana La conexión también ha recogido la respuesta de Ángel Víctor Torres. Según ha explicado Fabiola, el ministro ha reafirmado su compromiso de reunirse con las madres y de desalojar la playa del Trampolín antes del día 15. En las declaraciones emitidas por el programa, Torres ha defendido los avances realizados: “La semana pasada les aseguraba que iba a haber mil inmigrantes menos en estos siete días y son casi 1.500 los que han salido”. También ha asegurado que se ha limpiado la playa de Benítez.

Vecinas y vecinos de Ceuta siguen exigiendo soluciones a las administracines.