En boca de todos 25 septiembre 2026

Beatriz Duro explica en ‘En boca de todos’ que todavía no saben dónde vivirá la mujer de 87 años cuando reciba el alta y debate con Nacho Abad sobre las alternativas ofrecidas por las administraciones

Maricarmen continúa hospitalizada y su futuro fuera del hospital sigue sin resolverse. Así lo ha explicado su abogada, Beatriz Duro, en una entrevista con Nacho Abad en ‘En boca de todos’, dos días después del desahucio de la mujer de 87 años de su casa en Madrid. La conversación ha comenzado con una actualización sobre su estado y ha dado paso a un intenso intercambio sobre las propuestas de alojamiento que ha recibido y las responsabilidades por lo ocurrido. “Sigue ingresada en el hospital y sigue exactamente igual”, ha señalado la letrada. De momento, tampoco dispone de una fecha confirmada para el alta: “Ayer la previsión era un par de días, tres”. Según ha explicado, están pendientes de que se actualice esa información. La incertidumbre sobre dónde vivirá Maricarmen después del alta Nacho Abad ha planteado la pregunta que sigue pendiente: ¿dónde irá Maricarmen cuando salga del hospital? La respuesta de su abogada refleja la incertidumbre que rodea su situación: “Ese es el gran dilema. Esa es una pregunta a la que yo no puedo dar respuesta y creo que tampoco la propia Mari Carmen podría responder a día de hoy”.

Duro ha explicado que Maricarmen no tiene hijos ni familia directa, aunque cuenta con un primo que la está ayudando en todo lo que puede. En ese contexto, ha reclamado que las administraciones centren sus esfuerzos en encontrarle una alternativa y ha criticado el cruce de reproches políticos: “Aquí no paramos de leer a políticos pasándose el muerto de unos a otros”. El debate sobre las residencias ofrecidas a Maricarmen El presentador ha preguntado a la abogada por las opciones que se habían puesto sobre la mesa y, en concreto, por el ofrecimiento de una residencia. Duro ha reconocido que durante el desalojo se le propuso ese recurso, pero ha subrayado que se trataba de una medida temporal de emergencia. La letrada ha introducido después un matiz: posteriormente le ofrecieron otra residencia distinta y desconoce si esa segunda propuesta tenía carácter permanente o seguía siendo temporal. En cualquier caso, ha insistido en que Maricarmen no quiere vivir en una residencia, porque hasta el desahucio mantenía una vida independiente y autónoma en su casa. “La alternativa es una vivienda”, ha defendido. Abad ha cuestionado ese rechazo ante la falta de otro alojamiento: “Mejor que quedarme en la calle, sí”. El conductor ha explicado que no quería menospreciar a quienes viven en residencias y ha sostenido que, si la plaza ofrecida fuera permanente, constituiría una alternativa habitacional. Duro, por su parte, ha reclamado que el foco se sitúe en la respuesta institucional: “Estamos hablando […] de garantizar un derecho básico”. Dos posiciones distintas ante una necesidad inmediata: encontrar una solución para cuando Maricarmen pueda abandonar el hospital. Beatriz Duro señala una responsabilidad compartida “¿De quién es la culpa? ¿De Pedro Sánchez o de Ayuso?”, ha preguntado Nacho Abad. La abogada ha rechazado limitar la responsabilidad a una sola administración y ha descrito lo sucedido como “las imágenes de la vergüenza”.

Nacho Abad habla con Beatriz Duro, abogada de Maricarmen.