Maricarmen continúa hospitalizada y su futuro fuera del hospital sigue sin resolverse. Así lo ha explicado su abogada, Beatriz Duro, en una entrevista con Nacho Abad en ‘En boca de todos’, dos días después del desahucio de la mujer de 87 años de su casa en Madrid. La conversación ha comenzado con una actualización sobre su estado y ha dado paso a un intenso intercambio sobre las propuestas de alojamiento que ha recibido y las responsabilidades por lo ocurrido.
“Sigue ingresada en el hospital y sigue exactamente igual”, ha señalado la letrada. De momento, tampoco dispone de una fecha confirmada para el alta: “Ayer la previsión era un par de días, tres”. Según ha explicado, están pendientes de que se actualice esa información.
Nacho Abad ha planteado la pregunta que sigue pendiente: ¿dónde irá Maricarmen cuando salga del hospital? La respuesta de su abogada refleja la incertidumbre que rodea su situación: “Ese es el gran dilema. Esa es una pregunta a la que yo no puedo dar respuesta y creo que tampoco la propia Mari Carmen podría responder a día de hoy”.
Duro ha explicado que Maricarmen no tiene hijos ni familia directa, aunque cuenta con un primo que la está ayudando en todo lo que puede. En ese contexto, ha reclamado que las administraciones centren sus esfuerzos en encontrarle una alternativa y ha criticado el cruce de reproches políticos: “Aquí no paramos de leer a políticos pasándose el muerto de unos a otros”.
El presentador ha preguntado a la abogada por las opciones que se habían puesto sobre la mesa y, en concreto, por el ofrecimiento de una residencia. Duro ha reconocido que durante el desalojo se le propuso ese recurso, pero ha subrayado que se trataba de una medida temporal de emergencia.
La letrada ha introducido después un matiz: posteriormente le ofrecieron otra residencia distinta y desconoce si esa segunda propuesta tenía carácter permanente o seguía siendo temporal. En cualquier caso, ha insistido en que Maricarmen no quiere vivir en una residencia, porque hasta el desahucio mantenía una vida independiente y autónoma en su casa. “La alternativa es una vivienda”, ha defendido.
Abad ha cuestionado ese rechazo ante la falta de otro alojamiento: “Mejor que quedarme en la calle, sí”. El conductor ha explicado que no quería menospreciar a quienes viven en residencias y ha sostenido que, si la plaza ofrecida fuera permanente, constituiría una alternativa habitacional.
Duro, por su parte, ha reclamado que el foco se sitúe en la respuesta institucional: “Estamos hablando […] de garantizar un derecho básico”. Dos posiciones distintas ante una necesidad inmediata: encontrar una solución para cuando Maricarmen pueda abandonar el hospital.
“¿De quién es la culpa? ¿De Pedro Sánchez o de Ayuso?”, ha preguntado Nacho Abad. La abogada ha rechazado limitar la responsabilidad a una sola administración y ha descrito lo sucedido como “las imágenes de la vergüenza”.
En su respuesta, ha criticado la decisión judicial de no suspender el desahucio y ha afirmado que existía una petición de la ONU para detenerlo. También ha señalado al Estado, a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento, y ha explicado que los intentos de negociación con la otra parte no prosperaron. Su conclusión ha sido que “la responsabilidad es compartida”.
El intercambio se ha tensado cuando Abad ha resumido su intervención con un “al final, Ayuso”. Duro ha replicado que había mencionado a todos y ha reiterado sus críticas tanto a la actuación judicial como a las distintas administraciones.
La discusión se ha extendido a los propietarios que alquilan viviendas. Ante las preguntas del presentador, la abogada ha aclarado que su crítica a la especulación no se dirigía a quienes tienen una segunda casa en alquiler.
Para cerrar, Duro ha pedido dejar atrás los discursos partidistas y trabajar para evitar situaciones como la de Maricarmen. Mientras tanto, la mujer de 87 años continúa ingresada y, según su abogada, sigue sin estar resuelto dónde vivirá después del alta.