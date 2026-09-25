Horizonte 25 septiembre 2026

La periodista ha analizado en 'Horizonte' el caso de la mujer de 87 años desahuciada y ha planteado que su repercusión podría responder a una campaña para impulsar el decreto de vivienda de Sánchez

El desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que ha tenido que abandonar la vivienda de Madrid en la que llevaba viviendo más de 70 años, ha abierto un enorme debate social y político. En 'Horizonte' Beatriz Talegón ha querido analizar algunos detalles de lo sucedido y ha sido clara en su opinión personal: considera que la situación de la anciana podría haber sido utilizada políticamente.

"La clave o el titular más grande, y esto es mi opinión, es que han utilizado a una pobre mujer anciana para hacer una campaña mediática, engañando y tergiversando la información deliberadamente", ha comenzado diciendo. Talegón no ha restado dureza a las imágenes que se han visto durante el desalojo: "A cualquier ser humano con sentimiento, con decencia, con humanidad, le parte el alma ver a Mari Carmen, de 87 años, saliendo en una camilla", pero ha querido ir más allá y hacerse una pregunta: "¿Qué ha pasado aquí?" Las preguntas que llevan a Talegón a "tirar del hilo" Talegón ha comenzado a enumerar todos los elementos que le han llamado la atención. Desde las movilizaciones, las propuestas políticas surgidas alrededor del caso, las personas que se han ofrecido a ayudar económicamente a Maricarmen o la intervención del Sindicato de Inquilinas: "¿Por qué estas movilizaciones ayer? ¿Por qué ahora se está planteando expropiar? ¿Por qué alguien muy conocido, un pianista, el señor Rodés, propuso comprar incluso esta vivienda para que esta señora estuviera dentro?". Una acumulación de circunstancias que, según ha dicho, han despertado sus sospechas: "Son un montón de alarmas que a mí me indignan y entonces me hacen tirar del hilo y entender lo que ha pasado aquí".

Talegón se ha detenido en una cuestión importante en su opinión: Maricarmen "no era una okupa" y pagaba su renta, pero, según ha explicado, su situación contractual había cambiado después de la subrogación del alquiler de renta antigua que procedía de sus padres. También ha recalcado que la empresa propietaria no es un "fondo buitre": "Es una pequeña empresa inmobiliaria de siete trabajadores que se dedica a hacer reformas, compra de inmuebles y alquileres", y ha continuado narrando el conflicto que terminó llevando a ambas partes a los tribunales y las distintas resoluciones que se produjeron hasta que se determinó que Maricarmen debía abandonar su vivienda. "Tengo la intuición de que la han utilizado" Más allá de esto, ha sido lo ocurrido alrededor de Maricarmen y el desahucio lo que ha llevado a Talegón a plantear su conclusión. La periodista ha recordado que se le ofrecieron distintas alternativas y ha señalado a las personas que han asesorado a la anciana durante el proceso: "Ella dice que no se ha enterado, y esta es otra cuestión. Me gustaría saber si es su abogada la que habla en nombre de ella y esta pobre mujer no se ha enterado bien de todo".