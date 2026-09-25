Ana Rosa, ante la situación de la vivienda en España: "El problema lo tienen los jóvenes. Generaciones perdidas sin casa"

El desahucio de Maricarmen sigue muy presente en nuestra sociedad y Ana Rosa Quintan a ha querido destacar en el programa el gravísimo problema de la vivienda que hay en España y las e scasas medidas que ha tomado el Gobierno de Pedro Sánchez para solucionarlo.

Ana Rosa Quintana se ha mostrado muy crítica con la política de vivienda de Pedro Sánchez: "Buenos días. "No va a haber más desahucios cuando haya un Gobierno socialista". Lo prometió Pedro Sánchez en un mitin en 2015. Llegó al poder y los desahucios continúan. Once años después hemos pasado del "no habrá desahucios" al "exprópiese" de Hugo Chaves como solución al problema de la vivienda. En el primer trimestre de 2026 se ejecutaron 4.005 desahucios, 25.000 al año, 44 al día. Durante una entrevista, el día antes del desahucio, le preguntaban a Mari Carmen: "¿A quién culpa usted de lo que le está pasando?" Y Mari Carmen respondió: "A Pedro Sánchez, ¿es que no se entera de la cantidad de desahucios que está habiendo a diario?" Pero cuando a Sánchez le preguntan por Mari Carmen, responde a lo Poncio Pilatos: "Eso, al ayuntamiento, eso, a la Comunidad".

Ana Rosa Quintana: "El problema no es la gente mayor, el problema lo tienen los jóvenes. Generaciones perdidas sin casa"

La presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' ha dicho: "La vivienda era la preocupación número 15 de los españoles en 2018 y ahora es la primera preocupación. El problema no es la gente mayor, el problema lo tienen los jóvenes. Generaciones perdidas sin casa. El presidente prometió 200.000 casas. Otra promesa incumplida. Para Sánchez, España es la tierra prometida. Prometió que no habría desahucios, y los hubo, prometió que no habría amnistía, y la hubo. Ahora la fiscalía europea investiga si las cloacas se financiaron con fondos europeos. Los fondos no llegan, pero pudieron llegar a las cloacas. Sánchez también prometió que no habría corrupción, y la hay. Ayer Peter preguntó a Pedro por esto. Peter es un estudiante de Harvard que le hizo una pregunta al presidente por la corrupción que salpica a su familia, y Pedro, que iba a hablar de Inteligencia Artificial allí, se quedó descolocado, como Harpo Marx tocando la bocina. Pensaba que estaba en una reueda de prensa en Moncloa.