Horizonte 25 septiembre 2026

Xavier Colás explica la información sobre posibles ataques con drones contra España, Francia o Italia, mientras el general analiza la capacidad defensiva europea y llama a la cautela

La posibilidad de que Rusia ataque con drones a países del Mediterráneo ha centrado uno de los debates de ‘Horizonte’. Iker Jiménez ha conectado con Xavier Colás, corresponsal en Rusia entre 2012 y 2024, para conocer los detalles de una información publicada por El Mundo que atribuye a la CIA una alerta sobre posibles ataques contra España, Francia o Italia. Un escenario ante el que el general Dávila ha respondido con una palabra: “Tranquilidad”. El periodista ha explicado de dónde procede esa información y qué objetivos tendrían las acciones descritas. Por su parte, el militar ha mostrado sus reservas sobre la posibilidad de un ataque y ha puesto el foco en la defensa de Europa y su dependencia de la OTAN. Xavier Colás explica cómo serían los posibles ataques con drones Según ha contado Colás, la información procede de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y está en poder de varios gobiernos, entre ellos el lituano. El periodista ha señalado que esas fuentes apuntan a preparativos rusos para lanzar drones desde el mar, utilizando contenedores, contra países mediterráneos.

En su explicación, ha situado la autonomía de esos aparatos en unos 600 kilómetros, aunque ha precisado que el alcance dependería de factores como la carga explosiva o el viento. Los posibles objetivos, ha añadido, serían infraestructuras críticas, con ejemplos como una refinería o un aeropuerto. Colás ha subrayado que la finalidad de estas acciones iría más allá del daño material. “No se trata tanto de la destrucción que causen, sino de las consecuencias económicas, políticas, sobre todo políticas”, ha explicado sobre el escenario que describe la información. El desmentido de Macron, también sobre la mesa Durante la conexión, Iker Jiménez ha introducido un matiz relevante: la negativa de Emmanuel Macron a que Francia hubiera recibido una alerta de la CIA sobre un ataque ruso con drones. Colás ha defendido la información de sus fuentes y ha interpretado esa respuesta en el contexto de la reserva con la que los gobiernos manejan asuntos secretos. “Me cuesta creer que el señor Macron no estuviese informado de eso”, ha afirmado, aunque también ha admitido la posibilidad de que todavía no se lo hubieran comunicado. El corresponsal ha insistido en que, según su fuente, la información se había compartido con gobiernos europeos. La respuesta del general Dávila: “La OTAN es fuerte, Europa no” Después de despedir al periodista, Iker Jiménez ha pedido una primera valoración al general Dávila. Su respuesta ha sido inmediata: “Tranquilidad”. Una intervención que el presentador ha recibido con alivio: “Mira, eso sí que es un titular”.

Una noticia en 'El Mundo' atribuye a la CIA una alerta sobre posibles ataques contra España, Francia o Italia.