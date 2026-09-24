En boca de todos 24 septiembre 2026

La reportera Fabiola Etayo facilita el encuentro de cuatro vecinas con el ministro de Política Territorial, que se ha comprometido a que la playa del Trampolín quede desalojada y limpia y a volver a recibirlas el próximo miércoles.

Las vecinas de Ceuta que llevan semanas trasladando sus quejas a 'En boca de todos' han conseguido reunirse con Ángel Víctor Torres. Un encuentro propiciado por la mediación de la reportera Fabiola Etayo del que han salido con una fecha marcada en el calendario: el 15 de octubre. Según han explicado al programa, ese es el plazo que el ministro de Política Territorial les ha dado para que la playa del Trampolín esté desalojada y limpia. Nacho Abad ha recibido la noticia con entusiasmo desde el plató, mientras las cuatro mujeres compartían sus primeras impresiones. Se han sentido escuchadas y agradecen el trato del ministro, aunque también dejan claro que estarán pendientes de que sus palabras se traduzcan en hechos. "Ha sido cercano, nos ha prometido que esto se va a solucionar" Estefanía ha contado que había utilizado el megáfono para pedir una audiencia con el ministro y que, finalmente, han podido trasladarle sus preocupaciones cara a cara. "Ha sido cercano, nos ha prometido que esto se va a solucionar", ha explicado.

Durante la conversación, la vecina le ha recordado el tiempo que llevan denunciando la situación: "Le he dicho que ya llevamos 56 días, que no estamos bien, que lo estamos pasando muy mal". Su petición, asegura, ha sido que se adopten medidas cuanto antes. Las mujeres también han agradecido el trabajo de Fabiola, que las ha acompañado durante estas semanas. "Ya la queremos como caballa", han comentado ante la reportera. Abad, por su parte, ha celebrado que el programa haya contribuido a facilitar el encuentro. El compromiso sobre la playa del Trampolín y las devoluciones El principal anuncio ha llegado cuando las vecinas han concretado la promesa que atribuyen a Torres: "Que el 15 de octubre las playas van a estar vacías. Ahí no va a dormir absolutamente nadie". Según su relato, el ministro también les ha asegurado que se llevarán a cabo devoluciones, aunque les ha advertido de que el proceso requiere trámites. Las propias vecinas han distinguido entre la fecha anunciada para el desalojo de la playa y la ausencia de un plazo concreto para completar esas devoluciones. Una de ellas ha contado que Torres les ha trasladado que ya se habían marchado 7.500 personas. Sin embargo, las mujeres han cuestionado las estimaciones sobre cuántas permanecen en Ceuta: "Le hemos pedido que no hablemos de números".

Las vecinas de Ceuta han salido de la reunión con el Ministro con una promesa.