Las vecinas de Ceuta que llevan semanas trasladando sus quejas a 'En boca de todos' han conseguido reunirse con Ángel Víctor Torres. Un encuentro propiciado por la mediación de la reportera Fabiola Etayo del que han salido con una fecha marcada en el calendario: el 15 de octubre. Según han explicado al programa, ese es el plazo que el ministro de Política Territorial les ha dado para que la playa del Trampolín esté desalojada y limpia.
Nacho Abad ha recibido la noticia con entusiasmo desde el plató, mientras las cuatro mujeres compartían sus primeras impresiones. Se han sentido escuchadas y agradecen el trato del ministro, aunque también dejan claro que estarán pendientes de que sus palabras se traduzcan en hechos.
Estefanía ha contado que había utilizado el megáfono para pedir una audiencia con el ministro y que, finalmente, han podido trasladarle sus preocupaciones cara a cara. "Ha sido cercano, nos ha prometido que esto se va a solucionar", ha explicado.
Durante la conversación, la vecina le ha recordado el tiempo que llevan denunciando la situación: "Le he dicho que ya llevamos 56 días, que no estamos bien, que lo estamos pasando muy mal". Su petición, asegura, ha sido que se adopten medidas cuanto antes.
Las mujeres también han agradecido el trabajo de Fabiola, que las ha acompañado durante estas semanas. "Ya la queremos como caballa", han comentado ante la reportera. Abad, por su parte, ha celebrado que el programa haya contribuido a facilitar el encuentro.
El principal anuncio ha llegado cuando las vecinas han concretado la promesa que atribuyen a Torres: "Que el 15 de octubre las playas van a estar vacías. Ahí no va a dormir absolutamente nadie".
Según su relato, el ministro también les ha asegurado que se llevarán a cabo devoluciones, aunque les ha advertido de que el proceso requiere trámites. Las propias vecinas han distinguido entre la fecha anunciada para el desalojo de la playa y la ausencia de un plazo concreto para completar esas devoluciones.
Una de ellas ha contado que Torres les ha trasladado que ya se habían marchado 7.500 personas. Sin embargo, las mujeres han cuestionado las estimaciones sobre cuántas permanecen en Ceuta: "Le hemos pedido que no hablemos de números".
Pese a sus reservas, las vecinas están dispuestas a concederle un margen. "Nos hemos sentido escuchadas", han destacado al explicar por qué quieren darle un voto de confianza.
Eso no significa que abandonen sus reclamaciones. Una de ellas ha asegurado que volverá a utilizar el megáfono si llega la fecha y el compromiso no se cumple. También han expresado dudas sobre las actuaciones en la frontera que, según cuentan, les han prometido: "Hasta que no lo veamos no nos lo creemos".
El seguimiento tendrá una primera parada antes del 15 de octubre. Según han anunciado en la conexión, volverán a reunirse con Torres el próximo miércoles. Fabiola ha explicado que también se les ha propuesto un encuentro con el delegado del Gobierno, cuya participación queda pendiente.