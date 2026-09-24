Horizonte 24 septiembre 2026

El periodista ha explicado que la Policía busca a 12 presuntos yihadistas identificados tras la entrada masiva a Ceuta, tres de ellos considerados 'foreign fighters' por los servicios antiterroristas

La situación que atraviesa Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes de julio continúa dejando importantes interrogantes. Uno de ellos tiene que ver directamente con la seguridad. Según ha explicado Luis Rendueles en 'Horizonte', las fuerzas de seguridad identificaron a 16 personas fichadas por su vinculación con el yihadismo que habrían accedido a la ciudad autónoma en dicho momento. Cuatro ya han sido localizadas, pero otras doce continúan en paradero desconocido. "Al menos había 16. Lo que pasa es que cuatro han caído ya", comenzaba explicando el periodista especializado en investigación y sucesos a Iker Jiménez. Según Rendueles, la Policía dispone de las fichas de todos ellos y estaría tratando ahora de averiguar dónde se encuentran los doce restantes. Una incógnita especialmente relevante porque ni siquiera existe la certeza de que permanezcan en Ceuta: "No se sabe si siguen en Ceuta o si han dado el salto ya".

Cuatro de los 16 identificados ya han sido localizados Durante su intervención, Rendueles ponía rostro a algunos de los hombres que ya han sido localizados. Entre ellos se encuentra Mohamed N., un ciudadano libanés fichado por los servicios policiales marroquíes por su vinculación con el yihadismo y que, según explicaba el periodista, lleva tatuado un gran lobo en el abdomen. También han sido localizados Chakir y Chakib Achatoui, dos hermanos gemelos que habían residido en España y que fueron expulsados a Marruecos en 2018. Ambos habían sido condenados por la Audiencia Nacional y tenían prohibida su entrada en territorio español. Uno fue localizado el 14 de agosto y el otro el 10 de septiembre tras haber regresado a Ceuta durante la entrada masiva.

Tres de los buscados estarían considerados 'foreign fighters' Pero es la situación de los doce hombres que todavía no han sido localizados la que ha centrado la atención de 'Horizonte'. "Es el tema que más preocupa a la Unión Europea", aseguraba el periodista. Dentro de esos doce perfiles existe, según Rendueles, un grupo que despierta una preocupación especial entre los servicios antiterroristas: tres estarían catalogados como 'foreign fighters', término empleado para referirse a combatientes extranjeros que han participado en conflictos como los de Siria o Irak. Rendueles se ha mostrado especialmente contundente al describir su perfil: "Son tres tipos que han estado en guerras, que han matado y que tienen voluntad de matar". Según explicaba en el programa, tanto Marruecos como España tendrían constancia de su entrada, aunque en estos momentos se desconoce dónde se encuentran: "No sabemos si siguen en Ceuta, se han movido o están esperando", señalaba.