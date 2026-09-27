José Luis Martínez-Almeida: "Con Pedro Sánchez de presidente del Gobierno, las ‘Maricármenes’ se van a multiplicar"

José Luis Martínez-Almeida se sienta en ‘El programa de Ana Rosa’ para hablar de la acampada por la vivienda en el centro de Madrid, una situación desencadenada a raíz del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba 70 en su vivienda. El alcalde de la capital afirma que han conseguido que los propietarios se sienten con los representantes de Maricarmen y pide una solución al Gobierno porque cree que es un problema nacional y no regional.

En lo referente a la acampada en Sol, Martínez-Almeida se acordaba de lo que ocurrió el 15-M y apuntaba: "De todo los que estuvieron protestando, hay algunos que están mejor que otros". Además, se declara “indignado” con la delegación del Gobierno porque la policía municipal pidió ayuda a la nacional y las órdenes que recibieron es que "no hicieran nada" por evitar la acampada: "Era una manifestación autorizada por la delegación".

Además, no entiende que la situación actual se mantengan que el delegado del Gobierno no vea alteración del orden público sino ocupación del espacio público y se pregunta cuánto tiempo tardarían en acabar la acampada si fuera “delante del Palacio de la Moncloa”.

La reunión de los propietarios con los representantes de Maricarmen

En el caso particular de Maricarmen, el alcalde de Madrid aseguraba que le han ofrecido alternativas, alojamiento y ahora han conseguido “lo que Sánchez ha sido incapaz de conseguir” y es que haya una reunión entre las partes, la empresa propietaria y el abogado de Maricarmen y su familiar: “Eso va a pasar en la empresa municipal de vivienda y suelo del Ayuntamiento de Madrid mientras Sánchez trabaja contrarreloj por un decreto (…) Con la esperanza de que podamos lograr un acuerdo entre todos”.

Ana Rosa Quintana apuntaba entonces que hay otras ‘Maricármenes’ y Almeida respondía: “Las ‘Maricármenes’ se multiplican con Pedro Sánchez de presidente del Gobierno. Esto no pasa en Madrid, en Cataluña hay más que aquí y hay más grandes propietarios. Esto no se va a solucionar con el presidente, se van a multiplicar la ‘Maricármenes’ de España”.

José Luis Martínez Almeida critica a Yolanda Díaz

“Vivimos en una situación distópica en España en el que la vicepresidenta anima a movilizarse contra el Gobierno”, criticaba el alcalde de Madrid y añadía que Díaz “debe pensar que esto le sale gratis”.

Pero además, asegura que lleva “tres meses desaparecida” porque está “buscando un curro de 300.000 euros al año en la Organización Internacional del Trabajo”.