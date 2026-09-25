Exclusiva | Defensa dejaría Ceuta sin legionarios en octubre

Según ha podido saber 'El tiempo justo' , los legionarios del Tercio Duque de Alba de la Legión en Ceuta han recibido la orden de trasladarse a Chinchilla, en Albacete , para unas maniobras entre el 24 y el 30 de octubre .

El desplazamiento, de más de 700 kilómetros, se ha comunicado a los militares por WhatsApp y afectará a todo el Tercio. La decisión ha generado preocupación entre los efectivos, que no han disfrutado de ningún día de permiso desde el pasado 31 de julio, cuando se suspendieron las salidas por la presión migratoria.

Los militares han denunciado jornadas prolongadas, problemas con la alimentación y dificultades para afrontar situaciones relacionadas con la llegada de inmigrantes. Algunos efectivos han asegurado que se han producido enfrentamientos y episodios de tensión.

Un legionario ha explicado las limitaciones con las que trabajan: "Nosotros vamos con porra y vamos con un fusil con munición, pero si los inmigrantes vienen a por nosotros, tenemos que salir por detrás". Según los testimonios recogidos por ‘El Tiempo Justo’, los soldados han percibido una creciente sensación de indefensión mientras desarrollan sus funciones en la ciudad. A esta situación se ha sumado la suspensión de unas pruebas físicas previstas.

La maniobra en Albacete contará con armamento militar, vehículos y un contingente logístico que dificultaría el regreso urgente a Ceuta

El desplazamiento ha sorprendido por el volumen del dispositivo previsto. Los legionarios viajarán con armamento, vehículos y un contingente logístico, lo que dificultaría un regreso urgente a Ceuta en caso de que fuera necesario. Fuentes internas han señalado que los mandos han transmitido la orden de forma escalonada hasta todos los teléfonos. La situación ha reabierto el debate sobre el empleo de las Fuerzas Armadas en territorio español y sobre la necesidad de mantener maniobras durante periodos de crisis.

Julio Uzual, periodista de 'El Tiempo Justo', ha podido hablar con uno de los afectados, que ha resumido el malestar existente: "No podemos más". Los legionarios permanecerán en Chinchilla durante seis días, mientras continúan las restricciones de permisos que mantienen a muchos alejados de sus familias.