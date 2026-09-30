El precio del combustible hunde a los pescadores andaluces: "Salir a faenar nos cuesta dinero"

El precio del combustible está hundiendo a los pescadores andaluces , que denuncian la grave situación a la que se enfrentan y lo complicado que les resulta sacar beneficios de su trabajo. 'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con uno de ellos, que ha explicado en directo todos los problemas a los que se enfrentan.

El aumento del precio del combustible ha golpeado con fuerza al sector pesquero andaluz, que ha denunciado que salir a faenar se ha convertido en una actividad que, en muchos casos, genera pérdidas.

Los pescadores han explicado que el gasóleo se ha encarecido hasta el punto de comerse sus pequeñas ganancias y obligarles incluso a tirar parte del pescado. En el puerto de Cádiz, los barcos han trabajado durante toda la noche y han llegado a gastar sobre 1.000 euros en combustible por jornada, frente a los aproximadamente 500 euros que gastaban hace unos meses.

Rocío Romero, reportera de 'El Programa de Ana Rosa'’, ha explicado la situación: "Los pescadores andaluces están tirando pescado porque el combustible se come sus pequeñas ganancias".

El problema también ha afectado al precio al que se vende el pescado en las lonjas. Las sardinas se han vendido a unos diez céntimos el kilo y los boquerones, a unos 70 céntimos, mientras los costes de salir al mar han seguido aumentando.

Tomás, presidente de los empresarios de Barbate, ha asegurado que mantener un barco se ha convertido en una dificultad para armadores y tripulantes: “"Estamos trabajando y perdemos dinero". Además, ha señalado que durante este año el precio medio del boquerón ha subido en esa lonja, aunque el incremento no ha compensado el aumento del gasto en combustible.

La situación ha provocado que muchos pescadores hayan terminado sus jornadas con unos ingresos mínimos pese a haber pasado toda la noche trabajando.

Tomás, presidente de los empresarios de Barbate: "No queremos ayudas para el gasóleo; queremos que hagan los acuerdos con las petroleras y que nos dejen trabajar"

Ante esta situación, las federaciones de pescadores han reclamado una solución urgente al Ministerio de Agricultura y Pesca. Los profesionales han rechazado que las ayudas actuales sean suficientes y han pedido que el precio del gasóleo se limite a un máximo de 80 céntimos por litro.

Tomás ha reclamado que se alcancen acuerdos directamente con las petroleras para garantizar unas condiciones que permitan al sector continuar trabajando: "No queremos ayudas para el gasóleo, queremos que hagan los acuerdos con las petroleras y que nos dejen trabajar".

Los pescadores han advertido que, si los costes siguen aumentando, la actividad seguirá siendo cada vez menos rentable y más trabajadores podrían verse obligados a abandonar el sector.