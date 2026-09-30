El nombre de Ada Colau ha llevado a Bea Talegón a recuperar un episodio de su etapa como militante socialista en ‘Horizonte’. Durante el debate sobre vivienda y el posible regreso de Colau a la primera línea política, Iker Jiménez ha recordado el mensaje que recibió de su compañera cuando comenzó la polémica por el caso de Maricarmen. Su advertencia por WhatsApp tenía un nombre propio: Colau.
Talegón ha explicado que veía en sus últimas apariciones públicas un anticipo de ese movimiento político. Y, cuando el presentador le ha preguntado si la conocía bien, la respuesta ha sido inmediata: “La he sufrido, la he sufrido”.
La colaboradora se ha remontado a una manifestación por la vivienda en el contexto del 15M. Según ha contado, estaba en una reunión del PSOE en la que se hablaba de la necesidad de acompañar a los ciudadanos cuando propuso salir y acudir a la protesta.
“Pues salgamos de esta reunión y vayamos a esa manifestación masiva a estar con la gente”, ha recordado que planteó. Finalmente, acudió junto a Juan Fernando López Aguilar, exministro de Justicia.
De acuerdo con su relato, la llegada transcurrió entre fotografías, abrazos y agradecimientos. Sin embargo, ha asegurado que el ambiente cambió después de que se difundiera en Twitter que ambos estaban allí: “De repente, tuve un grupo de gentuza llamándome asesina, gritándome”.
Talegón ha explicado que la Policía Nacional le pidió que se marchara, algo a lo que inicialmente se negó porque compartía las reivindicaciones de la manifestación. Finalmente, según su testimonio, tuvo que abandonarla acompañada por los agentes: “Me tuve que ir escoltada porque me dijeron que no podían garantizar mi seguridad”.
También ha recordado las imágenes de su salida entre lágrimas que aparecieron después en los medios. “Yo lloraba de rabia”, ha puntualizado, al explicar su frustración por tener que abandonar la protesta.
Al recordar aquel episodio, Talegón ha atribuido a Colau el malestar por su presencia: “Le sentó muy mal que la niña del PSOE ocupara un espacio que querían ocupar ellos”.
La colaboradora ha relatado además un enfrentamiento posterior entre ambas. Según su versión, Colau le reprochó que acudiera a una manifestación siendo militante de un partido, mientras se presentaba a sí misma como una ciudadana activista.
“Poco después dio la vuelta a la tostada y yo era la que estaba fuera de la política y ella adentro”, ha señalado. Para Talegón, ese cambio resume una de sus principales críticas a Colau: “Su discurso cambió radicalmente”.
También ha contado que volvió a coincidir con ella durante su trabajo informativo sobre el procés y ha cuestionado nuevamente su coherencia: “Era capaz de cambiar el discurso de la noche a la mañana con una facilidad”.
De vuelta al debate sobre vivienda, Talegón ha vinculado sus recelos con la disposición de Colau a liderar un frente amplio de izquierdas, de la que se ha hablado en el programa.
“Como ella siempre es, como se suele decir, la mujer en la boda, el niño en el bautizo y el muerto en el entierro, pues ahora resulta que Ada se siente súper involucrada en esta causa de los inquilinos”, ha afirmado.
La colaboradora también ha cuestionado la oportunidad de las informaciones sobre las dificultades de Colau para afrontar su alquiler, aunque ha aclarado que no ponía en duda su situación personal. Su crítica se ha centrado en la lectura política de esa exposición pública.
Iker Jiménez ha cerrado el intercambio recuperando aquella advertencia privada de su compañera: “Tú el jueves pasado dijiste: atento a todo esto”.