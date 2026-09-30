Horizonte 30 septiembre 2026

La colaboradora relata que tuvo que abandonar una manifestación escoltada por la policía y explica por qué advirtió a Iker Jiménez sobre Colau cuando comenzó el debate sobre el caso de Maricarmen.

El nombre de Ada Colau ha llevado a Bea Talegón a recuperar un episodio de su etapa como militante socialista en ‘Horizonte’. Durante el debate sobre vivienda y el posible regreso de Colau a la primera línea política, Iker Jiménez ha recordado el mensaje que recibió de su compañera cuando comenzó la polémica por el caso de Maricarmen. Su advertencia por WhatsApp tenía un nombre propio: Colau. Talegón ha explicado que veía en sus últimas apariciones públicas un anticipo de ese movimiento político. Y, cuando el presentador le ha preguntado si la conocía bien, la respuesta ha sido inmediata: “La he sufrido, la he sufrido”. Bea Talegón recuerda el escrache que sufrió junto a López Aguilar La colaboradora se ha remontado a una manifestación por la vivienda en el contexto del 15M. Según ha contado, estaba en una reunión del PSOE en la que se hablaba de la necesidad de acompañar a los ciudadanos cuando propuso salir y acudir a la protesta.

“Pues salgamos de esta reunión y vayamos a esa manifestación masiva a estar con la gente”, ha recordado que planteó. Finalmente, acudió junto a Juan Fernando López Aguilar, exministro de Justicia. De acuerdo con su relato, la llegada transcurrió entre fotografías, abrazos y agradecimientos. Sin embargo, ha asegurado que el ambiente cambió después de que se difundiera en Twitter que ambos estaban allí: “De repente, tuve un grupo de gentuza llamándome asesina, gritándome”. Talegón ha explicado que la Policía Nacional le pidió que se marchara, algo a lo que inicialmente se negó porque compartía las reivindicaciones de la manifestación. Finalmente, según su testimonio, tuvo que abandonarla acompañada por los agentes: “Me tuve que ir escoltada porque me dijeron que no podían garantizar mi seguridad”. También ha recordado las imágenes de su salida entre lágrimas que aparecieron después en los medios. “Yo lloraba de rabia”, ha puntualizado, al explicar su frustración por tener que abandonar la protesta. El rifirrafe con Ada Colau que Talegón no olvida Al recordar aquel episodio, Talegón ha atribuido a Colau el malestar por su presencia: “Le sentó muy mal que la niña del PSOE ocupara un espacio que querían ocupar ellos”. La colaboradora ha relatado además un enfrentamiento posterior entre ambas. Según su versión, Colau le reprochó que acudiera a una manifestación siendo militante de un partido, mientras se presentaba a sí misma como una ciudadana activista.

Bea Talegón recuerda los encontronazos políticos que tuvo con Ada Colau.