Más allá de explicar dónde ni cómo hacen sus necesidades los acampados en protesta contra la vivienda en la Puerta del Sol, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha explicado que se ha tomado la mejor decisión para los madrileños al no poder garantizarse la salubridad : “No se están dando las condiciones de salubridad en la Puerta del Sol… No respetan ninguna norma de convivencia, harán sus necesidades fisiológicas allí donde consideren conveniente, ya sea sobre las rejillas del metro o en la calle , dónde ya hemos cazado y sancionado a varias personas…”.

“¿Se orinan sobre las rejillas de ventilación del metro de Sol?” , ha sido la primera pregunta que Nacho Abad le ha realizado a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid en 'En boca de todos' . El edil ha explicado que el cierre de la estación de Metro de Madrid se ha producido por problemas de salubridad y no ha dudado en dar alternativas a un matrimonio de Segovia que estaba visitando la capital.

Mientras Nacho Abad hablaba en directo con el alcalde de Madrid hemos sido testigos en directo del cierre de la estación de Metro de Sol y Almeida ha explicado que era un tema de seguridad para: “Los viajeros y los propios trabajadores” y ha agradecido su labor a la Comunidad de Madrid: “No es solo un tema de salubridad, es un tema de seguridad. La estación de Metro es una de las más transitadas de Madrid y no está garantizada la seguridad en caso de acumulación de gente…”.

El presentador de ‘En boca de todos’ ha pensado en cuál será la reacción del ministro Óscar Puente ya que es una medida que afecta también a los usuarios de Renfe, pero el alcalde no se ha preocupado demasiado: “Podrá dejar que salgan por el ‘Tragabolas’, si se enfada no tiene más que poner unos carteles y decirle a la gente por dónde tiene que salir… Creo que hay muchos otros problemas más importantes en los que debe preocuparse…”.

¿Cuánto dinero va a costar la acampada a los madrileños?

No sabe cuánto tiempo estará cerrada la estación: “Considero que es difícil mientras continúen este tipo de actitudes, no sé si será algo puntual o tendrá que repetirse…” y ha asegurado que la acampada además de no ser legal le va a costar dinero a los madrileños: “Nos van a dejar una pullita a cargo de todos los madrileños… Estos hablan de lo público, pero les encanta privatizar. Han privatizado la Puerta del Sol, han privatizado una piscina, que es la fuente de Carlos III y han privatizado todos los desperfectos que dejaran y tendremos que pagar el resto…”.

Centrando la atención en las polémicas imágenes de un acampado tomando el sol sobre una colchoneta en la fuente, ha explicado que es difícil, pero están sancionando los comportamientos incívicos: “Tienen copada por las tiendas la fuente y es muy difícil el acceso. Hemos puesto más de 200 sanciones, y si gracias a los vídeos identificamos a las personas que están en la fuente, también procederemos a poner sanciones… No es que quieran hacer una concentración o reunión, es que lo quieren hacer al margen de la ley”.

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