Alfonso Egea ha dado en 'El tiempo justo' ha dado una nueva exclusiva vinculada a la jueza Beatriz Biedma . Se trata de la existencia de unos vídeos en los que aparece el exjuez Sáenz de Tejada , que formaba parte del grupo de WhatsApp que creó Leire Díez, junto al hombre que estaría detrás del perfil de Facebook que se puso en contacto con Cintia Rocho para pasarle información sobre la jueza que investigaba al hermano de Pedro Sánchez.

Ese perfil de Facebook operaba bajo el nombre de Jorge García García ha sido investigado por la Policía Nacional. "Ese perfil llega a una persona cuyo nombre de pila es Eduardo y yo he hablado personalmente con él, que niega por activa y por pasiva tener cualquier tipo de relación con este perfil", ha comentado Alfonso Egea, que añadía que la "sorpresa" del equipo del programa ha llegado al descubrir que ese hombre "en junio de 2025 grababa vídeos con Sáenz de Tejada".

"Vídeos hablando de la judicatura pacense en general y de Beatriz Biedma en particular", ha apostillado Egea, que ha compartido un último detalle importante: "En ese intercambio de mensajes el tal Eduardo, presuntamente, le dice: 'Te puedo presentar a la persona que tiene el canal de YouTube', en el que aparece con Sáenz de Tejada".

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