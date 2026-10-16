Horizonte 16 octubre 2026

El programa recorre las calles del Poblado Regulares, donde los residentes denuncian la falta de higiene y reclaman mejores instalaciones para las personas que duermen en los espacios del barrio.

"Estas no son condiciones para vivir, ni para ellos ni para nosotros". La queja de uno de los vecinos del Poblado Regulares resume la situación que 'Horizonte' ha mostrado durante una conexión desde Ceuta. Más de dos meses después del asalto masivo a la ciudad, los residentes de este barrio denuncian el deterioro de sus condiciones de vida y reclaman una solución que también permita atender a las personas migrantes que están durmiendo en sus calles. El equipo ha recorrido varios pasajes y pequeñas plazas del vecindario para recoger sus testimonios. Según ha explicado el reportero a Iker Jiménez y Carmen Porter, parte de los migrantes que antes pernoctaban en la zona de la costa se han trasladado hasta estas calles interiores, donde pasan el día y la noche. Una situación que, de acuerdo con los testimonios recogidos durante la conexión, está afectando al uso de los espacios comunes y a la convivencia cotidiana.

Las plazas del barrio, en el centro de las quejas Durante el recorrido, el reportero ha señalado algunos de los lugares en los que se concentran las quejas vecinales. Entre ellos, pequeñas plazas donde, según ha relatado, los niños han dejado de jugar porque esos espacios están siendo utilizados por personas que se han instalado allí para pasar el día o dormir. La cámara ha mostrado distintos puntos del barrio y a varias personas que se apartaban o se cubrían el rostro a su paso. Mientras avanzaba por las callejuelas, el periodista ha explicado que los residentes sienten que han perdido parte del espacio que utilizaban habitualmente alrededor de sus viviendas. La falta de higiene ha sido una de las principales denuncias de los vecinos que han intervenido. "Aquí no se puede convivir", ha expresado uno de ellos, antes de insistir en que la situación no reúne condiciones adecuadas para vivir. "Que se tomen decisiones" El malestar de los residentes también ha ido acompañado de una preocupación por las condiciones en las que se encuentran quienes duermen en el barrio. Uno de los testimonios ha advertido de que estas personas no disponen de higiene ni de alimentos, en una intervención en la que ha pedido que se conozca lo que está ocurriendo. "A ver si es verdad que se tomen decisiones", han reclamado durante la conexión. La petición ha quedado resumida en una frase que incluye a ambos grupos: "Estas no son condiciones para vivir, ni para ellos ni para nosotros". Entre la resignación y la voluntad de ayudar, otro de los mensajes recogidos ha sido el de "echar una mano" en lo posible mientras continúe esta situación. Pero los residentes también han reclamado una respuesta que vaya más allá de adaptarse a ella.

Los vecinos de Ceuta denuncian la situación en sus calles y plazas en 'Horizonte'.