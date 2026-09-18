Horizonte 18 septiembre 2026

Verónica cuenta a Iker Jiménez cómo vivió la entrada masiva de migrantes desde su vivienda, situada frente a la frontera, y denuncia que tuvo que utilizar una manguera para impedir que varias personas accedieran a su patio

Desde su ventana, Verónica tiene una vista directa de la frontera y de la playa. Esa ubicación convirtió su casa en un punto desde el que presenció la llegada masiva de migrantes del pasado 31 de julio y que ha relatado en 'Horizonte'. De aquella mañana recuerda especialmente una imagen: la acumulación de flotadores que, según asegura, tenían el mismo aspecto. "Yo esa mañana me levanté sin saber nada", ha explicado la vecina ceutí. Al mirar hacia el exterior, comenzó a ver a personas que llegaban a la playa, abandonaban los flotadores y salían corriendo. "Yo de repente vi flotadores, flotadores, flotadores y dije: esto no es normal, están entrando". Los flotadores que llamaron la atención de Verónica Lo que más le sorprendió, según ha contado en el programa, fue la similitud del material que veía desde su vivienda. Verónica describe flotadores con una rueda negra y franjas blancas, y sostiene que había una gran cantidad del mismo modelo.

"Los flotadores eran todos iguales, es que parecía que estaba totalmente organizado", ha afirmado. La vecina relaciona esa impresión con la dificultad que, a su juicio, supondría que tantas personas hubieran conseguido flotadores idénticos. Ante la situación, asegura que su primera reacción fue pedir ayuda. "Lo primero que hice fue llamar a la policía", ha explicado. Según su testimonio, le indicaron que contactara con el 112 y, cuando lo hizo, le trasladaron que estaban desbordados y que no podían atender su petición. "Cogemos las mangueras que tenemos en el patio" Durante la conversación, Iker Jiménez también le ha preguntado por otro episodio: el momento en el que, según denuncia, varias personas intentaron entrar en el patio de su vivienda saltando la valla. Verónica ha contado que los perros alertaron a la familia y que, al comprobar lo que estaba ocurriendo, reaccionaron con lo que tenían a mano. "Cogemos las mangueras que tenemos en el patio, que es un patio grande", ha relatado. La vecina sostiene que la valla había sufrido daños y que las concertinas estaban tiradas. "Entonces empezamos a echarles agua y ellos nos respondieron con bloques de piedra", ha denunciado. Según su versión, el agua hizo que retrocedieran, pero también recibieron el lanzamiento de piedras desde la ladera próxima a la casa.

Verónica, vecina de Ceuta, cuenta su experiencia el día de la llegada masiva de migrantes.