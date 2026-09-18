Vivas responde a Sánchez por cargarle la responsabilidad de los menores que aún vagan por Ceuta: “Inaudito"

Durante una conexión de ‘Horizonte’ el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reaccionado a unas declaraciones de Pedro Sánchez en las que este atribuía a la administración local la responsabilidad sobre la presencia de menores vagando aún por las calles.
Iker Jiménez ha emitido la grabación en la que se ve cómo un periodista pregunta a Pedro Sánchez sobre la permanencia de 1.000 menores en Ceuta y el presidente del Gobierno señala a Vivas como responsable de dar explicaciones sobre ese punto.
Al escuchar estas declaraciones, el presidente ceutí ha calificado la actitud de Pedro Sánchez como “inaudita”, recordando que la competencia de identificar a las personas que entran en la ciudad corresponde a la Administración General del Estado, al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno, tanto si se trata de adultos como de menores.
“Le tienen un poco en la diana”, ha indicado Iker Jiménez a Juan Jesús Vivas tras escuchar de nuevo la grabación y el presidente de Ceuta ha ido más lejos explicando la función del Estado: “Cuando son menores, lo que hacen es derivar a estas personas a los servicios de acogida de la ciudad. Y la ciudad todavía no ha rechazado a ninguno, ni lo va a hacer”, ha declarado.
Vivas ha destacado el “esfuerzo titánico” que realiza la ciudad al tener acogidos a 2.000 menores, destacando las características de Ceuta. “Insisto, una ciudad de 80.000 habitantes, 83.000 habitantes para ser más exactos, 20 kilómetros cuadrados, 2.000 menores. Cuando la ley dice que tendríamos que tener 30 en condiciones ordinarias y en situaciones de contingencia migratoria, 90. De 90 a 2.000”, ha subrayado.
Asimismo, el dirigente autonómico ha reprochado a Pedro Sánchez que intente trasladar la carga de responsabilidad a la ciudad autonómica, destacando la raíz del problema. “Esto ha surgido como consecuencia de una vulneración de la integridad territorial de España y creo que en eso el presidente del Gobierno tendrá alguna responsabilidad”, ha señalado.
Vivas insiste en que, ante esta situación, el Gobierno de la Nación debe asumir la parte de responsabilidad que le corresponde en lugar de derivarla a Ceuta. “Me parece, insisto, inaudito”, ha recalcado, además de otras muchas ausencias e irregularidades como el dato exacto de cuánta gente puede haber en la ciudad 50 días después de los acontecimientos.
“Esta tarde hacíamos nosotros un pequeño cálculo en función de las personas que hay asentadas, en función de las comidas que se dan, en función de los que han salido voluntariamente y en función de todo eso, hay algunas cifras que son espeluznantes y que dan idea de la gravedad de lo que aquí ha ocurrido y sigue ocurriendo”, ha dicho de sus estimaciones, apuntando un número aproximado. “Aquí puede haber 10.000 por lo menos, a día de hoy”.
La ausencia de cifras formales es algo que Vivas tacha de “lamentable” y es la mínima respuesta que esperan del Gobierno de la Nación ante la tragedia que están viviendo y del que no se responsabilizan.