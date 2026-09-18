Vivas responde a Sánchez por cargarle la responsabilidad de los menores que aún vagan por Ceuta: “Inaudito"

Horizonte 18 septiembre 2026

Juan José Vivas ha criticado la actitud de Pedro Sánchez al eludir su responsabilidad sobre la gestión de los menores acogidos y culpar a la ciudad de Ceuta

Durante una conexión de ‘Horizonte’ el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reaccionado a unas declaraciones de Pedro Sánchez en las que este atribuía a la administración local la responsabilidad sobre la presencia de menores vagando aún por las calles. Iker Jiménez ha emitido la grabación en la que se ve cómo un periodista pregunta a Pedro Sánchez sobre la permanencia de 1.000 menores en Ceuta y el presidente del Gobierno señala a Vivas como responsable de dar explicaciones sobre ese punto.

Al escuchar estas declaraciones, el presidente ceutí ha calificado la actitud de Pedro Sánchez como “inaudita”, recordando que la competencia de identificar a las personas que entran en la ciudad corresponde a la Administración General del Estado, al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno, tanto si se trata de adultos como de menores. Competencias y capacidad desbordada “Le tienen un poco en la diana”, ha indicado Iker Jiménez a Juan Jesús Vivas tras escuchar de nuevo la grabación y el presidente de Ceuta ha ido más lejos explicando la función del Estado: “Cuando son menores, lo que hacen es derivar a estas personas a los servicios de acogida de la ciudad. Y la ciudad todavía no ha rechazado a ninguno, ni lo va a hacer”, ha declarado. Vivas ha destacado el “esfuerzo titánico” que realiza la ciudad al tener acogidos a 2.000 menores, destacando las características de Ceuta. “Insisto, una ciudad de 80.000 habitantes, 83.000 habitantes para ser más exactos, 20 kilómetros cuadrados, 2.000 menores. Cuando la ley dice que tendríamos que tener 30 en condiciones ordinarias y en situaciones de contingencia migratoria, 90. De 90 a 2.000”, ha subrayado.

Vivas, tajante sobre la ciudad de Ceuta y la responsabilidad del gobierno de Pedro Sánchez